他揭黃國昌美國行目的：給自己找臺階下！預言「回來這樣說」趁機收割

政治中心／黃韻璇報導

台灣民眾黨主席黃國昌昨（11）日搭機赴美國華府。（圖／翻攝自民眾黨臉書）

據《紐約時報》報導，台灣與川普政府即將達成貿易協議，台灣的關稅稅率將降至15%，條件是台積電必須在美國進行更大規模的投資，傳出至少得再增建5座半導體廠。然而此前黃國昌才剛閃電宣布訪美，聲稱要赴美談國防、關稅，如今才剛出發沒多久，美方就已經爆出台美關稅談妥的消息，政治評論員張禹宣就認為，黃國昌美國行的目的是在「幫自己找臺階下」。

《紐約時報》指出，根據三名消息人士透露，這項已經談判數月的協議，目前正在進行法律審核階段，最快將於本月宣布，該協議將把台灣產品的美國關稅降至15%，與日本、韓國等亞洲盟友一致。其中一名知情人士透露，作為協議的一部分，台積電還將承諾在亞利桑那州增建至少5座晶圓廠，使其在該州的工廠數量增加約一倍，不過目前尚不清楚這些投資的具體時間表，台積電也尚未回應。

廣告 廣告

然而11日台灣民眾黨主席黃國昌才搭機赴美國華府，他接受媒體聯訪表示，此行最主要目的是針對國人關心的軍購及高關稅議題，盼從美方得到直接可信賴資訊，黃國昌表示，此行定調為「閃電、精準」，預計於台北時間14日清晨返抵國門當天，在立法院召開記者會，對國人清楚說明出訪成果。

對此，政治評論員張禹宣就在直播中分析，黃國昌快閃美國的目的是為了幫自己找臺階下，他表示，「我認為黃國昌會轉向了，為什麼？我講白話文，他在替自己的立場轉變，也就是軍購跟關稅做鋪陳」。

張禹宣在直播中分析，黃國昌美國行的目的是為了幫自己找臺階下。（圖／張禹宣提供）

張禹宣預言黃國昌回國後會說，「這次從美國回來感受到滿滿的誠意以及美方熱情，非常感謝接待我們的美國官員，對於國防預算以及國防特別條例，我不諱言地講，我跟美方有非常多的意見交流以及溝通，而這一次我能夠體會到為何台灣需要這筆軍購，以及這筆軍購對台灣影響的重要性，如同我出發前跟各位講的，我支持台灣的國防預算、我支持台灣強化軍購」。

接著張禹宣認為黃國昌會把軍購延宕問題歸咎給賴清德，猜測黃國昌會說「跟美方溝通的過程中才發現，賴清德根本沒有把實情，好好善盡他的責任跟國人報告，如果今天他能像美國一樣好好說明、好好交代，在野黨根本不會反對，今天軍購延宕到現在都是賴清德的責任」。

張禹宣強調，黃國昌算準時辰了，因為無論有沒有黃國昌軍購、關稅都會落地，黃國昌在得知軍購案可能會通關、關稅落地15%的前夕跑去美國，他就是要趁機去收割。

更多三立新聞網報導

台美關稅協議近乎完成？台股要繼續衝天了

台灣銷美關稅降為15%、台積電加強赴美投資 學者：台美關係更緊密

「台美關稅15%快談完」黃國昌去美國幹嘛？她猜：被美國叫去警告1事

美對台關稅15%！周軒酸爆黃國昌：希望他下飛機了，還沒的話等他一下

