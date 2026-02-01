他搭手扶梯求「靠左讓道」遭酸1句話爆衝突！從北捷鬧到法院結果曝

記者陳弘逸／台北報導

台北51歲沈姓男子2年前趕著搭捷運，搭乘手扶梯時遭前方2人阻擋去路，並示意對方靠左，以利通過，但卻被提醒「下次請走樓梯」；當下沈男惱羞，跟2人爆發口角與肢體衝突。沈男挨告，不認罪也不願賠償，一審遭判拘役55天，案件上訴到高等法院，最終改判拘役33天，全案定讞。

判決指出，沈男2024年3月在北捷台大醫院站出口搭乘手扶梯時，試圖從前方2名男子中間穿過，被其中一人提醒，「下次請走樓梯」；未料，他竟惱羞，反過來飆罵對方，「腦袋有問題」、「智障」、「Stupid」（意旨：愚蠢）等語。

爭執過程中，沈男甚至出手拉扯另名男子，造成對方左手腕部擦傷及挫傷，事後挨告，他辯稱，當時趕著搭捷運，想請對方從左邊通過，卻被言語挑釁，還被以英文三字經辱罵，當時為了一同前往捷運站服務中心找工作人員評理遭拒，認為對方有逃逸可能，才會將其中一人，以觸犯公然侮辱罪的現行犯逮捕。

沈男還反控，對方一路公然說謊、哭喊「警衛先生，有人打人」，想要扭轉劣勢，製造被害假象，引發群眾恐慌，然後到醫院急診室，故意拖延時間並誇大傷勢，找尋有地緣關係的醫院偽造有利於己的犯罪事證。

不過一審法院未採信沈男說詞，認為他先以惡語辱在先，，又未能克制情緒並以合乎法律規範處理衝突，且犯後未認罪，也沒達成和解、提出道歉或支付賠償，未見任何反省或悔意態度，被依傷害罪，處拘役55天，得易科罰金，可上訴。

案件上訴到最高法院，雖沈男仍不認罪，也沒達成和解或賠償，但法官認為，他在此案，所造成的傷害，屬於不確定故意而非直接故意，考量原審仍有可議之處，撤銷原判決，同樣依傷害罪，改處拘役30天，得易科罰金，全案定讞。

