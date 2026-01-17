他搭機見鄰座只盯1畫面！網曝心聲：這時才能看

生活中心／林依蓉報導

近年來台灣人出國熱潮不減，許多旅客一上飛機會選擇補眠，或是打開前方椅背上的螢幕看電影打發時間。近日，有網友在PTT上發文表示，他在多次搭機經驗中觀察到，有些乘客既不睡覺也不看電影，而是全程盯著螢幕上的「飛行地圖」看，讓他好奇發問「這樣看難道會飛比較快嗎？」貼文曝光後，引起網友熱議。





他搭機見鄰座不看電影只盯「1畫面」超困惑！釣出一票愛好者認同：這時才能看

近年來台灣人出國熱潮不減，搭飛機早已成為不少人的日常行程。（圖／民視新聞資料照）





許多旅客一上飛機，會選擇趁機補眠休息，或是打開椅背上的螢幕看電影打發時間。近日一名網友就在PTT發文分享，自己搭機時，通常都會利用娛樂設備看電影或聽音樂，累了就直接睡覺。但他卻觀察到，機上總有一種人既不追劇也不休息，而是從頭到尾盯著「飛行地圖」看。這讓他相當困惑，因此好奇發問「這樣看難道會飛比較快嗎？」貼文曝光後，立刻引起網友熱烈討論，不少喜歡看飛行地圖的同好紛紛留言分享心得，「我也很喜歡看飛行地圖跟窗外啊」、「地圖有些有3D的，還算有趣」、「我從小的興趣就是看遍所有地圖，上飛機也是，連旅遊都帶GPS記錄器，這很有趣的」、「我女友都看地圖，她覺得電影很無聊，睡覺起來就知道在哪裡很方便」。

廣告 廣告









他搭機見鄰座不看電影只盯「1畫面」超困惑！釣出一票愛好者認同：這時才能看

有網友表示自己一年飛20趟左右，早已對機上電影無感。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）

此外，也有網友分享其他原因，「知道現在飛到哪，有狀況會先知道」、「其他事情在地上都能做，唯獨飛行地圖只有在飛機上才看得到」、「一年飛20趟左右，上飛機只希望早點到，累到沒心情看電影」、「因為那些電影和音樂沒有想看的」。





原文出處：他搭機見鄰座不看電影只盯「1畫面」超困惑！釣出一票愛好者認同：這時才能看

更多民視新聞報導

這週末去哪？去南港公園捕捉一場梅花雪的溫柔

料理煮滾「酒精就揮發了」？醫示警：煮1小時仍有25%含量

年輕姊弟欠繳租金逾2月！律師陪同趕人真相曝光 房東嘆：我才是壞人

