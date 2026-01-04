他搭首班車上金寶山看大S 目擊具俊曄「彎腰擦墓碑」畫面惹鼻酸

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星大S離世快滿一年，至今粉絲想起仍有無限感傷，然而，大S老公具俊曄自無限期停工後，常被目擊現蹤的地點便是大S長眠的金寶山墓園，有網友透露本月3日搭首班車到墓園去祭拜大S，意外巧遇具俊曄上山掃墓。

網友發文提到昨（3日）特地搭首班的公車到金寶山準備祭拜大S，而當原PO即將離開墓園時，意外撞見提著東西前來的具俊曄，當時原PO也和具俊曄打招呼並以韓語自我介紹是大S的粉絲，不過具俊曄聽後僅是用手指了大S墓碑，並未多說話。

後來，原PO見到具俊曄仔細的在擦大S墓碑，不管正面或是背面都有擦到，讓原PO看了有些鼻酸，而從曝光的照片可以看到，具俊曄當天低調戴著鴨舌帽，身穿長袖搭配背心，正彎腰擦拭墓碑，網友們看了之後也感動表示，「歐巴一定是充滿遺憾的」、「真愛，可惜時間太短」、「希望他也能好好的，早點走出來」。

具俊曄過去也曾被網有多次目擊現蹤金寶山。（圖／翻攝自小武帶你看世界AssetLover小紅書）

