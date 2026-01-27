他收通知「發票中1000元」慘噴1.6萬元 崩潰PO文警世！釣出一票苦主

統一發票配圖。陳品佑攝



統一發票最近開獎了，卻也成為詐團新的詐騙手法！一名網友在網路上分享，自己收到假冒「momo購物網」名義寄出的雲端發票中獎通知郵件，聲稱中獎金額為1000元，未料依照指示輸入信用卡資料後，帳戶隨即遭盜刷1萬6680元，貼文曝光後引發大量網友共鳴，釣出一票「苦主」。

原PO昨（1/26）日在臉書社團「爆料公社公開版」發文表示，當天收到一封看似來自momo購物網的中獎通知信件，點擊連結後，頁面外觀與財政部電子發票網站極為相似，讓人難以分辨真偽。她未多加查證便依網頁流程操作，輸入信用卡相關資料後，隨即收到盜刷通知，損失金額高達1萬6680元，事後懊悔直呼「我太笨了」。

相關貼文曝光後，不少網友在留言區分享相同遭遇，指出收到的中獎通知金額、發票號碼幾乎一模一樣，甚至有人表示信用卡客服因此被打爆。也有網友指出，自己一看到頁面要求輸入信用卡號碼就立刻登出，並改至財政部官方平台查詢，結果根本沒有中獎紀錄。

Threads等社群平台，也陸續出現網友提醒，只要「中獎通知連結要求輸入信用卡號、銀行帳號或驗證碼」，幾乎可以百分之百確認是詐騙。依照正常流程，雲端發票中獎資訊應直接透過財政部電子發票整合服務平台或官方App查詢，不會要求民眾提供任何金融資料。

對此，momo官網早在1月23日就發布公告，提醒民眾近期有不法分子假冒平台名義，寄送「雲端發票中獎通知」郵件，誘導民眾進入偽造網站。財政部也多次提醒，發票中獎通知僅會透過官方管道公布，寄件者信箱應該是「einvoice@einvoice.nat.gov.tw」，其他來源皆須提高警覺。

財政部呼籲民眾務必遵守「三不原則」，包括不點擊來路不明連結、不提供任何帳戶或信用卡資料、不下載不明附件；若不慎輸入個資，應立即聯繫銀行辦理掛失或止付，並保留相關交易截圖向警方報案，同時可撥打165反詐騙專線求證，以降低受騙風險。

