他收1電子郵件「10萬存款全沒了」！詐團新招曝光

生活中心／許智超報導

有民眾因一封電子郵件誤入詐團陷阱，存款10萬元全被騙走。（示意圖／翻攝自Pixabay）

近年來詐騙手法層出不窮，讓不少民眾一不小心就落入陷阱。近日，內政部警政署165打詐儀錶板分享案例，有民眾收到一封電子郵件，稱有一筆購物訂單待確認，若不支付1萬6682元款項，就可能會被賣家求償，加上對方能準確說出個資，讓他嚇到相信了，結果被誘導寄出2張提款卡，直到帳戶裡的10萬元存款消失，才驚覺受騙。

165打詐儀錶板近日分享一起案例，民眾某天下午在滑手機，突然收到一封電子郵件通知，稱他有一筆「購物訂單待確認」，由於自己最近常上網購物，怕是不小心下單的，便按照信中資訊聯繫客服，對方稱他有個包裹需要簽收，還必須支付1萬6682元，逾期未確認則算棄單，賣家可能會求償包材費用，也會有後續承擔法律責任。

雖然民眾表明自己近期沒購買任何東西，而且金額相當大，這筆訂單應該是搞錯了，結果卻被告知個資外洩，還給了一個「客服」的連結，要他盡速處理，後來民眾透過連結聯繫上一名自稱是金管會的人員，對方語氣嚴肅，一直強調事情很嚴重，若不馬上配合，帳戶可能被凍結，甚至被提告詐欺。

民眾坦言，因為對方能準確說出自己的資料，當下嚇到全信了，便乖乖寄出2張金融卡（包含密碼）給對方代管，直到帳戶內的10萬元存款被提領一空，又完全無法聯絡上對方，這才驚覺被騙，「我才知道網購平台、金管會什麼的，全都是詐騙集團在演戲」。

警方提醒，如果收到可疑電子郵件，務必確認內容真假、寄件者資訊，尤其是提及金錢的內容，而且政府不可能與網購平台合作，若出現「協助轉接」的情況，必是詐騙，民眾有疑慮可以直接向165或相關單位查證。

