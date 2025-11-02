他政見拋「小黃當交通特使」 Cheap開酸：找亂源來治亂

針對台南市交通亂象，擬參選台南市長的前立委陳以信拋出政見，認為可以邀請計程車司機擔任「交通特使」，以改善台南交通。不過這個想法，讓關心交通議題的百萬網紅Cheap直指這是「找亂源來治亂」。

Cheap在臉書發文指出，台南市長擬參選人說要找計程車司機擔任「交通特使」，但小黃就是交通亂源，不打方向燈、即興轉彎、不停讓行人、隨意停車、鬼切載客，這幾年一直和路權團體對幹的，就是這群職業駕駛，如果讓小黃成為交通特使，可能會製造更多交通混亂。

廣告 廣告

Cheap舉例，當小黃變成交通特使，違規停車恐不再是違法行為。小黃車輛可以貼上「特使通行證」，在各大轉角、行穿線、機車道、人行道和便利商店門口「想停就停」，連執法的警察也可能不敢開單，汽車可能有道路優先權，甚至影響行人權益。

與其找小黃當特使，Cheap認為不如把重心放在全面路口設計體檢，拿高雄、苗栗、台北的示範路口，直接複製貼上。再找專業的交通工程師，把高肇事率路口、轉彎死角、動線錯亂地帶，全部打掉重練、標線重畫。

從基本的行穿線退縮、增加行人庇護、偏心左轉道、全面不強制待轉、取消禁行機車，進階一點就是打造人行道、建設大眾運輸，最後再加強執法力道，交通就會改善很多。

更多中時新聞網報導

初孟軒鍾岳軒登影展眼神迸火花

粿粿認踰矩王子 控范姜索1600萬

邵雨薇勾楊祐寧車震 大喊脖子痠