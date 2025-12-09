他教訓90歲老伯插隊！名醫：自戀時代特徵

▲一名年輕男子因不滿90歲老伯伯插隊，氣得追上前怒斥對方「把我們當白痴」。圖非當事人。（示意圖／翻攝自PhotoAC）

[NOWnews今日新聞] 一名年輕男子日前在外用餐結帳時，目睹一位90歲老伯伯不顧排隊的隊伍人潮，直接將錢放下便離去，讓男子氣得追上前怒斥對方「把我們當白痴」，甚至直言「只好教訓他一下」，還將影片PO到Threads上，孰料風向反而一面倒支持老伯伯，更痛批原PO是「自以為正義」，而該影片目前已被移除。對此，精神科醫師沈政男直言，台灣的厭老年代已經到來，跟捷運飛踢老婦人一事完全一樣，當那些正義魔人，對政治經濟、社會文化議題，也想要發揮影響力，這是當今網路時代，其實也就是「自戀時代」的一大特徵。

沈政男指出，若仔細觀察這兩件事的影片，可以發現驚人的相似之處，似乎也能解釋厭老氛圍興起的一部份原因。敬老的傳統，好不好是另一回事，令人訝異的是，竟然在一個世代之間，就把這樣的傳統毀棄了，這凸顯了當代此間的社會與文化底蘊，是怎樣的淺薄與脆弱，一個新流行、新點子、新氛圍，就可以不留情地把舊傳統、舊文化扔到垃圾桶去了，好像他們才是進步與開明。更不用說，敬老是台灣社會與文化，極少數真正珍貴的無形寶藏！

「這一句話太經典：把我們當白痴啊？九十幾歲也要排隊！」沈政男續指，捷運飛踢老婦人，根源在於反博愛座，而此觀念背後也是百分百一樣的心態：為什麼要設博愛座？為什麼要讓座給老人？把大家當白痴啊？殊不知，年老本身，是一個功能退化的危險因子，人老以後，雖有個別差異，但整體來講，就是身體與心智功能比年輕時代更加減退，因此對於社會資源的運用，當然不如年輕人，於是基於社會正義的原理，給予他們禮讓，讓他們優先得到服務，而有了博愛座的設計。

沈政男表示，如果只是對老人反感，私底下報復也就罷了，但看那些年輕人就是要把影片貼上網，讓大家知道，他做了一件打擊壞老人的舉動！這跟廣大交通檢舉達人，有何不同？背後就是變態的正義需求，在其他方面得不到滿足，然後專門找交通安全、博愛座、排隊買東西這些日常小事來發洩。當然那些正義魔人，對政治經濟、社會文化議題，也是想要發揮影響力，這是當今網路時代，其實也就是自戀時代的一大特徵。

沈政男提到，像交通違規的事情，是不是特別容易引發這一代年輕人議論？就因為，這是最不需要門檻的社會參與，而且是最容易滿足正義需求的領域，只要小學低年級的道德判斷能力就可以。然後完完全全沒有檢討交通設計與交通環境，背後的政治經濟、社會文化相關制度因素的能力，也沒辦法提出改變的辦法。於是一看到有人違規，就口誅筆伐，然後到處檢舉與上網爆料了。最後，他更痛批：「禮讓老人，就是把你當白痴？當初生你養你，不就是我把自己當白痴？亂七八糟！」

