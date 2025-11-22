他整理母遺物找到《超人》漫畫第一期 $30購買79年後拍出2.8億
國際中心／陳佳鈴報導
真是最寶貴的遺產！美國加州一個家庭在整理遺物時，意外找到全球漫畫界的傳奇寶物—1939 年出版的《超人》（Superman #1）第一期。這本原價不到一美元的漫畫，經拍賣行鑑定後被評為「史上保存最完美的版本」，並於 20 日以 912 萬美元（約新台幣 2.8 億）的天價落槌，打破全球漫畫拍賣紀錄，成為史上最昂貴的漫畫。
根據 CNN 報導，這本令人驚呼的漫畫出自加州北部三兄弟之手。兄弟三人去年整理已故母親留存的物品時，於閣樓的紙箱裡發現大量被舊報紙包裹的老漫畫，其中包括多期早期的《動作漫畫》（Action Comics）。母親生前就表示收藏過珍貴漫畫，但家人直到翻箱倒櫃時才真正見到這批「時光寶藏」。
其中最受注目的，就是這本狀態近乎完美的《超人》第一期。拍賣行 Heritage Auctions 指出，該書是 DC Comics 當年首批印製的 50 萬冊之一，不僅開啟《超人》獨立刊物的時代，也奠定超級英雄漫畫的市場基礎。
超人作為全球文化象徵，自 1930 年代引爆市場後便迅速席捲世界，他的故事成為典型「平凡人化身英雄」的藍本，並深深影響後世無數漫畫、電影與通俗文化創作。作為《超人》首期獨立出版物，這本漫畫的歷史與收藏價值自然水漲船高。
在此次拍賣前，最昂貴的漫畫紀錄由 1938 年首次登場《超人》的《動作漫畫》第 1 冊保持，該書亦由同一家拍賣行於去年以 600 萬美元售出。此次《超人》第一期刷新紀錄，再度證明超人系列不僅是全球最具影響力的 IP，也是不少收藏家心中的「終極夢幻逸品」。
拍賣專家形容，這本漫畫宛如打開 1930 年代的時光膠囊，不只見證美國當代流行文化的起點，更展現超級英雄穿越時代的魅力。此次破紀錄成交，也讓超人再次奠定其「全球最具價值漫畫角色」的地位。
