他斷言2026民眾黨消失！見阿北「改任1職」再開酸

政治中心／李汶臻報導

民眾黨28日召開中央委員會，布達一級主管人事異動，其中民眾黨創黨主席柯文哲將接任國家治理學院院長一職，而黨主席黃國昌則兼任政策會主委。對於柯文哲接掌民眾黨國家治理學院院長一職的安排，引發外界高度關注與議論，有人質疑這是否意味著他將重掌黨內大權。而486先生（陳延昶）也在臉書發文嘲諷此事，他直言「看過不要臉的，還沒看過這種小醜！」，並稱「這絕對是台灣史上最高級的黑色幽默」。

486先生斷言：2026是民眾黨消失的一年

日前才開轟創黨6年的民眾黨陷入死局、更斷言「2026是民眾黨消失的一年」的486先生，29日在臉書發文談及柯文哲接任民眾黨國家治理學院一事，他開酸稱「從土城看守所到院長室，這大概是台灣政治史上最勵志的斜槓經典範本了」。陳延昶調侃形容柯文哲是「一邊忙著在司法案件中尋找清白、來回土城看守所，一邊又能腳上戴著電子腳鐐接掌『國家治理學院』的院長」，並開嗆「這種一邊身陷司法爭議、一邊教人如何治理國家，這種臉皮之厚確實不是一般人能擁有」。

柯文哲「任1職」重掌白營大權？486才斷言「2026民眾黨消失」再開嗆

486先生日前斷言：2026是民眾黨消失的一年。（圖／民視新聞）





486先生開酸「看過不要臉的，還沒看過這種」

陳延昶還在貼文中指出，「國家治理學院」理應象徵標準、自律與可受檢驗的權力運作，如今卻像是在說「治理其實不需要那麼多包袱，只要你夠硬、夠能扛、夠能帶隊，爭議就只是背景音」。陳延昶進一步表示，這樣的學院與其說是在培養國家治理人才，更像是在教人如何在風暴與質疑中保住位置、繼續表演「沒事」。

對於柯文哲「新工作」的安排，陳延昶最後大酸「第一屆開始招生，有資格限制，必須有前科的人才能報名！」，並將炮口對準柯文哲「看過不要臉的，還沒看過這種小醜（小丑）！」，更稱「這絕對是台灣史上最高級的黑色幽默」。

名嘴揭4背後意涵 直指柯重掌民眾黨實權

另外，政治評論員張益贍也針對柯文哲任民眾黨「國家治理學院」院長一事在臉書發表看法，他直接點出背後4大含義：

1.等於是透過該職位直接指揮黨。黃國昌還因此主席自降為「政策會主委」，不敢超越「老大」。

2.未來所有民眾黨黨部的公文，應該會有一欄（會國家治理學院院長），實質掌握黨中央。

3.透過提出政策方向來領導立院黨團，和藍綠交換。

4.加上選舉提名權、輔選行程安排，民眾黨重回柯文哲手上。

