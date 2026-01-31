他是川普眼中釘 CNN前主播採訪反ICE示威遭逮捕起訴

CNN前主播勒蒙採訪明州抗議ICE示威活動而遭到逮捕起訴。路透社



美國有線電視新聞網（CNN）知名前主播勒蒙日前在明尼蘇達州採訪反ICE執法示威活動後，週四（1/29）在加州洛杉磯遭FBI逮捕並被起訴兩項聯邦罪名。由於勒蒙向來批評美國總統川普不遺餘力，外界痛批川普政府把司法體系作為攻擊批評者的工具。

勒蒙（Don Lemon）週四被聯邦調查局（FBI）幹員拘捕一晚後，他週五（1/30）獲准無保釋放候審。勒蒙在法庭外向媒體強調，自己決不會因此禁聲。他說：「我所有的職業生涯就是採訪新聞。我不會停止。事實上，沒有任何時候比現在更重要，比現在更需要一個自由且獨立的媒體，能照亮真相並讓掌權者負起責任的媒體。」

廣告 廣告

勒蒙本月18日和另外兩名記者在明尼蘇達州聖保羅市的一間浸信會教會採訪抗議活動。組織抗議的團體當時向勒蒙表示，該間教會牧師曾是移民暨海關執法局（ICE）員工，所以選擇該教會作為抗議對象。

檢方則指控勒蒙等人參與抗議行動，侵犯他人的公民權。根據大陪審團起訴書，勒蒙被犯下兩項聯邦罪名：其一是共謀侵害他人的憲法權利；其二是違反《FACE 法案》，該法案禁止使用暴力或威脅，蓄意干擾他人行使受《第一修正案》保障的宗教信仰自由。

勒蒙週五在庭上否認罪名指控，他的代表律師貝德納斯基（Marilyn Bednarski）表示：「他一定會對抗（指控）。他不會逃避。」

勒蒙曾效力CNN長達17年，是全美最著名的主播之一。他於2023年因失言發表性別歧視言論而遭到CNN開除。

在離開CNN後，勒蒙繼續貫徹他對川普和其政府的批評，持續在個人YouTube頻道上針貶時政。

週五在法庭外現身力挺勒蒙的資深女星珍芳達（Jane Fonda）砲火直指川普並說：「他們抓錯唐（Don）了」。「唐」是勒蒙的名字，也是唐納川普的名字縮寫。

美國資深女星珍芳達在法庭外聲援CNN前主播勒蒙。路透社

勒蒙的另一名代表律師洛威（Abbe Lowell）透過聲明痛批檢方起訴勒蒙，只是為了打擊批判川普聲浪。聲明中說：「這項針對憲法第一修正案的史無前例打擊，只是為了轉移這屆政府多項失敗執政的焦點，這種攻擊不會得逞。」

哥倫比亞大學（Columbia University）奈特第一修正案研究所（Knight First Amendment Institute）所長賈佛（Jameel Jaffer）也提出警訊，稱川普政打壓新聞自由。他說：「採訪抗議活動不是犯罪。」

更多太報報導

蝙蝠俠出手！現身加州市議會 痛批ICE將現身NFL超級盃

美參院兩黨就撥款法案達成協議 聯邦政府仍將短暫關門

影歌大咖怒ICE殺人！凱蒂佩芮、娜塔莉波曼發聲力挺明州