「他是我老公」68歲看護閃婚102歲人瑞！家屬怒控「覬覦上億家產」 醫院當眾搶人

北市馬偕醫院外日前爆發搶人大戰，68歲看護和102歲人瑞的家屬當眾拉扯推擠驚動警方到場。（本刊資料照）

台北馬偕醫院3日下午發生一起拉扯衝突，一名102歲王姓老翁的家屬和68歲的賴姓女看護在眾人面前上演「搶人大戰」，原來是王家兒孫指控，賴女上個月突然和老翁結婚、還疑似將老翁軟禁，認為賴女是覬覦他們家上億元的房產，拐騙神智不清的老父親辦理結婚登記。此事驚動警方到現場處理，賴女也決定對家屬提告強制罪與傷害罪。

「警察救人啊！」事發在3日下午的台北馬偕醫院外，賴姓看護帶王姓老翁來就診，突然有人上前推開她、搶走輪椅上的老翁，嚇得看護疾呼叫警察幫忙，雙方當眾搶人引發關注，看護也在拉扯的過程中受了傷。

原來在醫院外上演搶人戲碼的不是歹徒，而是王姓老翁的兒孫和媳婦，他們急忙向警察表明身分。原來高齡102歲的王姓老翁，上個月突然和照顧他多年的賴姓看護登記結婚，家屬渾然不知，上個月想上門接父親回家，竟被晉身女主人的賴女拒於門外，賴女還說「他是我老公，我現在可以照顧他，他想跟我住」，這才得知2人已悄悄辦理結婚。

王家人質疑賴女限制老翁的行動，遂趁著老翁到醫院回診的空檔試圖將老翁搶回家，未料因此驚動警方到場處理。

家屬控看護騙婚過戶財產 戶政事務所還原情況

據悉，賴女已照顧王姓老翁30多年，老翁過去從事土地代書，名下有多筆土地和房屋財產，身價估計高達8億元，家屬質疑賴女為了他們的家屬，拐騙神智不清的老翁去結婚，更發現老翁此前已將7筆土地及8,000萬元保單、總價約2億的財產過戶給賴女和其子女，批戶政事務所輕易同意2人結婚。

據報，台北市中山區戶政事務所人員受訪澄清表示，當時王姓老翁來辦理結婚登記時應答正常，符合規定，因此才會受理登記。

在推擠過程中受傷的賴女也駁斥老翁家屬的指控，強調結婚都是老翁自願的，並表示要對動手搶人推擠的老翁兒孫等10人提告強制及傷害等罪、聲請保護令。

