「他是英國公民」 英外交部召見中國大使強烈譴責黎智英判決

黎智英2020年12月被捕後，被戴上手銬與腰鏈。美聯社



香港《蘋果日報》創辦人黎智英遭判「串謀勾結外國勢力」等三項罪名成立，引發國際關注。英國外交大臣古柏週一（12/15）對此強烈譴責，並表示外交部已依她指示召見中國駐英大使，「以最強烈的措辭表達立場」，要求釋放黎智英。

英國《天空新聞》報導，古柏（Yvette Cooper）在國會發言時表示，黎智英是英國公民，「他因和平行使言論自由權利，遭中國與香港政府針對」。她重申港府對黎智英的起訴是「出於政治動機」，對此表達強烈譴責。

古柏表示，黎智英已78歲，如今面臨的刑期「可能形同終身監禁」，因此她再次呼籲釋放黎智英。她也表示英國政府官員與中、港官員會晤時，曾多次就黎智英案提出關切。

英國首相府也譴責黎智英案的判決結果。一名發言人表示：「在黎智英判刑前，我們會持續呼籲中國政府將他釋放，並讓他接受醫學治療。」

中央社報導，英國駐港代理總領事週一曾前往法院旁聽、見證判決過程。雖然黎智英具英國籍，香港當局至今持續拒絕英國官員對黎智英行使領事探視權，無視黎智英已高齡78歲、被關押逾1800天，且健康狀況不佳。

古柏透露，港府多次拒絕英方探視黎智英的請求，英方上一次提出類似請求是本月11日。

古柏週一就黎智英案在國會發表口頭聲明，隨後接受質詢。她答詢時表示，包括首相施凱爾（Keir Starmer）、其他英國高階官員，以及她本人11月與中國外長王毅通話時，都曾陸續向中方表達關切，因為對英國政府而言，「黎智英案」不僅是外交領域的問題，更足以影響英中政府之間的整體關係。

不過，面對國會議員要求施凱爾取消明年1月可能前往中國的訪問、對港府官員施加制裁、以及將中國與俄羅斯和伊朗並列，納入英國的外國影響力登記計畫（FIRS）「加強管控」等級，古柏回應，維持與中國的接觸往來十分重要，原因包括如此才能直接向中方表達英方對特定議題的強烈立場。

古柏也提到，英國政府近日已宣布制裁兩個涉及惡意網路攻擊行動的中國實體，但她迴避透露政府是否不排除制裁香港官員。

關於中國入列FIRS「加強管控」等級的可能性，古柏未有實質回應，但一再強調政府已採取一系列措施，以加強確保國家安全。

