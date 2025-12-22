他是英雄！民眾獻花哽咽 喊：余大哥救了我們

不少民眾也自發性帶花束和卡片到場，留下對余大哥的悼念。（圖／東森新聞）





余家昶出生軍人家庭，很有正義感，他當兵時的學弟感嘆表示，余大哥正義的心從未變過，不少民眾也自發性帶花束和卡片到場，留下對余大哥的悼念，至於能不能入祀忠烈祠，桃園市府表示將會依照家屬意願協助表揚。

拿著鮮花閉眼低頭，放上花束後雙手合十，心中默念對余大哥的不捨，民眾哽咽淚喊要不是余大哥的勇敢，自己和孩子可能都會受傷。

悼念民眾：「我孩子是在他那班的捷運的下一班，就是說他剛好，如果沒有余大哥的話，他就會在事發那個捷運上。」

悼念民眾：「我們每天都會經過這邊，尤其那個時間，是我跟小孩子上下班，上下學的時間，然後他拯救了我們，因為我重回這個現場，所以就會有點...很...。」

想到當時情況餘悸猶存，甚至為余大哥的犧牲不捨流淚。19號傍晚5點多，嫌犯張文在北捷M8出口附近，亂丟煙霧彈隨機攻擊，57歲的余大哥奮勇擋刀，似乎也阻止了張文在北車更大型的犯案計畫。

台北車站M8出口這邊，通勤人流多，但商店街旁還是有一個角落，讓大家擺放花束和卡片，紀念當時英勇的余大哥。

一張張卡片寫下對余家昶的感謝，謝謝你用肉傷，守護了在北捷的人，余先生一路好走，英雄救了無數的生命，身為活下來的人會將您精神力量繼續傳遞，包含英日韓越南，用文字感謝他的奮不顧身。

悼念民眾：「他是願意犧牲自己來，照顧大家這樣的人，這樣的精神還是有感謝。」

不只搭車乘客致意，余大哥當兵時的學弟也到場悼念並發文寫下，他們幾年前聊天時，談到像鄭捷那樣，隨機攻擊事件在眼前發生的話，兩人絕對都會出手，感嘆的說余大哥真的遇上那顆正義的心從未變過，更希望余家昶這名字被永遠記得。

很多民眾也希望余大哥能入祀忠烈祠，桃園市府表示將會依照家屬意願，協助爭取認定與表揚，只希望他的勇敢精神能好好被紀念。

