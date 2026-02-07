他是誰？ 「陳彥廷」民調勝黃國昌子弟兵 周曉芸：已提申覆

新北市 / 綜合報導

民眾黨佈局2026地方議員選戰，其中三重蘆洲區，原本有兩人有意角逐，包含2024立委選舉就在這邊耕耘的李有宜，與黃國昌三蘆區主任周曉芸。但隨著去年底李友宜退黨，周曉芸看似出線機率大幅提升，但如今初選卻意外落馬，勝出的人叫做陳彥廷，根據了解，陳彥廷從沒參加過民眾黨黨務公開活動，只有現身過黨中央兩次，包含報名參選跟面試，就在民調中闖關成功，對此周曉芸表示已經提出申覆，黃國昌也說有一點驚訝。

親切送車跟民眾搏感情，他是民眾黨主席黃國昌，在三重蘆洲區的主任周曉芸，被稱為黃國昌四大金釵之一，但如今初選民調卻輸給不知名的「他」。

黃國昌三重蘆洲區主任周曉芸說：「沒有人認識他，他沒有參加過我們的任何活動，所以他原則上他也不是小草，也不是志工出生的背景，都不是，他就是看了報名資料然後就來報名，畢業後在超市上班，上到現在好像上了十年吧。」

民調贏過周曉芸的人叫陳彥廷，相當神秘，據了解只現身過黨中央兩次，包含報名及面試，除此之外，從未出席黨務活動，也沒有在鏡頭前曝光，如今全民調，居然勝過黃國昌支持的周曉芸，民眾黨主席黃國昌說：「不過知道這個結果以後，真的還有一點驚訝，那不過不管怎麼樣，因為我們一切為了昭公信，都必須要按照制度來走。」

民眾黨在三蘆地區的黨內競爭，可以說相當戲劇化，原本黨內有兩位主要競爭者，除了周曉芸外，就是2024年代表民眾黨，在同選區選立委的李有宜，當時國民黨還禮讓她，即便最後落選但還是拿了84000多票，實力不容小覷。

但李有宜去年12月突然退黨，即便以專注學業為由，但也被解讀是因為不敵黨主席黃國昌派來的四大金釵，才黯然退出，對於三蘆區的初選結果，她僅表示自己專注學業不予置評，周曉芸意外落馬，已經提出申覆，等待最終複查結果，主席支持的選將們本該各就各位，如今卻因為意外插曲，恐怕連選都沒得選。

