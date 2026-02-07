他是誰？「陳彥廷」民調勝黃國昌子弟兵 周曉芸：已提申覆

新北市 / 綜合報導

民眾黨佈局2026地方議員選戰，其中三重蘆洲區爆出插曲，黃國昌支持的四大金釵之一周曉芸，初選意外落馬，贏過他的人叫做陳彥廷，結果一出黨內人士譁然，因為大家根本不認識他！持續追蹤發現，陳彥廷從沒參加過黨務公開活動，只有現身過黨中央三次，包含繳交參選資料、面試及民調公布當天，而他平時的工作是量販店的員工，純粹因為想嘗試看看就報名參選，沒想到最後民調贏過黃國昌子弟兵，對此周曉芸表示已經提出申覆，黃國昌更說有一點驚訝。

周曉芸送車，親切送車跟民眾搏感情，他是民眾黨主席黃國昌，在三重蘆洲區的主任周曉芸，積極爭取代表白營選議員，如今卻出現變數，記者李宜蒨說：「被視為黃國昌子弟兵的周曉芸，早早就在三蘆地區掛起看板，但如今卻傳出一名叫做「陳彥廷」的黨員，在初選民調中，勝過周曉芸，也等於能代表民眾黨選議員。」

陳彥廷何許人也，意外落馬的周曉芸指出，自己完全不認識他，因為他沒參加過黨內任何活動，也不是志工出身，只是看了報名資料就來報名，面試過程被問問題答不太出來，至於為什麼要來報名，他說只是想試試看，而且還一直戴著口罩，周曉芸詢問，要選舉口罩戴那麼緊好嗎？他只說怕感冒。

民眾黨主席黃國昌說：「真的還有一點驚訝，在最後面試的時候，其實有遇過陳先生，因為當事人(周曉芸)也提出了一些複查的申請，那針對複查進一步的處理。」實際追追追，陳彥廷在量販店工作10年，沒有在鏡頭前曝光過，沒參與公開活動，僅三度現身黨中央，黨中央人士透露，民調公布當天，陳彥廷也有來到現場，外型白淨斯文，加上民眾黨沒有規定「入黨多久」才能選，所以只要有黨員資格就能報名。

新北市議員(眾)陳世軒說：「每一個人他努力的方向可能不一樣，有些人著重在空戰，有些人著重在陸戰，所以可能很難去做這樣的一個評論。」談起陳彥廷民眾黨內似乎也一頭霧水，白營初選殺出神 祕 黑馬，他的身分更受討論。

