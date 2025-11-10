他暈船愛上「小花」戴眼罩蒙眼嗨完一看：是平頭男
新北市一起網路交友詐騙案演變為強制性侵事件，引發社會關注。根據新北地方法院最新判決，章姓男子因在交友軟體上假冒女性身分，誘騙並強制與男性發生性關係，遭判處2年有期徒刑，緩刑4年。
案件起因於章姓男子在交友軟體上，使用年輕女性照片創建虛假帳號，自稱是26歲女性「小花」。透過精心營造的假身分，章男成功取得被害人阿華的信任。在網路聊天過程中，兩人相談甚歡，阿華對這位素未謀面的「小花」產生好感，明顯出現所謂的「暈船」現象。
隨著線上互動日益頻繁，阿華主動提出見面並發生親密關係的邀約。章男見時機成熟，便與阿華約定在旅館見面。為了不讓身分曝光，章男要求阿華先行抵達旅館開設房間，並戴上眼罩等待。
事發當晚，阿華依照約定前往旅館，開好房間後戴上眼罩，靜待心儀對象的到來。章男進入房間後，立即使用玩具手銬將阿華雙手反銬，限制其行動能力。然而，在接觸過程中，阿華的腳部意外碰觸到章男的頭部，察覺對方並非預期中擁有飄逸長髮的女性，而是短髮男性。
發現真相的阿華立即激烈反抗，試圖掙脫束縛並離開現場。但章男不顧阿華的反抗與拒絕，依然強行完成性侵行為。事後，憤怒的阿華隨即向警方報案，並對章男提出刑事告訴。
新北地方法院審理此案時，認定章男的行為嚴重侵犯被害人的性自主權。法官指出，章男為滿足一己私慾，刻意隱瞞真實性別，違背阿華的性向與意願，強迫其與同性發生性關係，行為惡劣。
然而，法院在量刑時也考量多項因素。首先，章男並無前科紀錄，屬於初犯。其次，章男在審理過程中對犯行坦承不諱，展現悔意。最重要的是，章男已與被害人阿華達成和解，取得對方諒解。
基於上述考量，法院最終依強制性交罪判處章男2年有期徒刑，但給予4年緩刑機會。緩刑期間，章男必須履行多項附帶條件，包括執行60小時義務勞務，參加4場法治教育課程，並在緩刑期間接受保護管束。
這起案件凸顯網路交友的潛在風險。在虛擬世界中，使用者往往難以確認對方的真實身分，容易成為有心人士的目標。專家提醒，民眾在使用交友軟體時應保持警覺，避免在未充分了解對方的情況下輕易赴約，尤其是涉及私密行為的邀約更需謹慎。
