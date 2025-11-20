他曝「冬天穿靴子出門」遇尷尬狀況 釣出大票苦主：有夠慘

近來降溫有感，不少民眾會把在鞋櫃塵封已久的靴子拿出來穿，不過也有網友分享自身經歷，提醒其他網友，若是靴子已經閒置一段時間，出門前一定要再三檢查有沒有脫皮、掉鞋底等狀況，在網上掀起熱議。

近來降溫有感，不少民眾會把在鞋櫃塵封已久的靴子拿出來穿。（示意圖／Getty Images）

許多民眾喜歡在冬天穿靴子，對此有網友在論壇Threads發文分享自身經歷，原PO透露，出門前還確認過靴子沒問題，沒想到搭車到外縣市後靴子卻出現脫皮等狀況，讓原PO十分崩潰，也以自身經驗呼籲其他網友一定要再三檢查，「現在冬天要把靴子拿出來穿的女生注意，一定要檢查它有沒有脫皮！」

不少有類似經驗的網友苦歎「出門前都好好的...我還是去參加婚禮，結束才發現皮整個碎光光好丟臉」、「自從環保意識型態開始，鞋子基本壽命最長一年、最短一季」、「我還曾經帶去歐洲穿，結果拿出來穿想美一下，結果我的靴子沿路～雪花飄～超丟臉的」、「我也遇過，穿皮衣結果整個人在凋零」、「我上次穿很久沒穿涼鞋也是這樣，有夠慘」、「這題我會！明明前一天才檢查，啊到機場直接解體」。

也有網友給建議「超過2年以上合成皮的鞋子，久久拿出來穿以前要先搓搓看，如果皮有明顯軟掉、被搓掉了，就直接丟了吧～皮開了，底也容易脫膠，可以買真皮的，每幾個月幫鞋子塗一點乳液保養一下～賣鞋五年改賣房子的女子路過」、「現在都是環保材質，建議平常一周拿出來穿個1、2次，這樣就不會一下子都被撐開撐裂了」、「皮類的鞋子要常穿。很久沒穿的，最好也不要再穿了。 穿了脫皮，開口笑都很悲劇（包包也是）」。

撰稿：吳怡萱