他曝「判斷公司好壞的標準」網掀共鳴：只想好好吃個飯

近來許多公司陸續舉辦尾牙來犒賞員工一整年的辛勞，相關話題屢屢成為網上熱議，對此有網友也有感而發，認為想判斷一間公司好壞，尾牙是否會叫員工表演也是重要的標準之一。

不少公司會鼓勵員工準備表演節目，在尾牙時上台表演，以增添熱鬧氣氛，對此有網友忍不住在論壇Threads發文，認為想判斷一間公司好壞的標準很簡單，就是是否會要求員工在尾牙時上台表演。

貼文一出，不少網友表示「真的只想好好吃個飯」、「要員工表演的尾牙，一律不參加」、「還很自豪的說這是公司的傳統，非常重視。然後員工忙得要死」、「表演還不給紅包」、「有遇過，還好這公司是我6間公司中在職最短的一間」、「應該讓想要展示自己才華的同仁自己報名，給紅包。沒錢請藝人的錢給想要表現的員工賺不是比較好嗎？」、「我們公司是員工有幾個特別愛自己打扮想上去表演...我們應該感謝他們」、「如果上台表演還有獎勵金可拿，那還可以接受」。

廣告 廣告

大票網友則忍不住搖頭，加碼分享「就醬（這樣）？看來你沒見識過尾牙要每位員工帶一道菜的」、「還要負責布置會場、做邀請卡」、「如果只有表演不錯了啦，我們公司尾牙，員工每年都在當工作人員…」、「某年當主持人，明明是尾牙但根本沒時間吃東西！花兩個月想破頭生活動但也沒紅包領！明明尾牙卻沒吃飽，結束後還要自己買晚餐吃！真的是謝謝喔…」、「我們公司是連主持人都要員工包辦，還要想尾牙內容，在台上當小丑」。

撰稿：吳怡萱





