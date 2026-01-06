他曝「撞色針織毛衣」曾滿大街 大票網友掀回憶：超氾濫

流行趨勢來來去去，每個年代流行的穿搭都不一樣。有網友分享，2016年時撞色針織毛衣可以說是滿大街，對此原PO也好奇其他網友的觀察，「大家有發現哪一年在街上，最容易撞衫的款式？」引發網友熱議。

貼文一出，很快便掀起一票網友回憶「帽子有毛的外套，還一定要軍綠色」、「有一陣子女生們不管哪一種款式袖子都要挖一塊，但這個叫挖肩上衣。我自己是只買過一件，但實在沒有偏好。當時每家服裝品牌都必出挖肩款，真的超氾濫」、「橘色羽絨外套 （年代物」、「多彩色褲必須有吧」、「透膚絲襪+短筒雪靴，不過雪靴最近又流行回來了」、「格子襯衫」、「不能沒有三線外套」、「小外套+長背心+內搭褲！」、「我知道～藍格子襯衫」、「小狐狸的後背包（到現在還是很想買」、「周杰倫發行范特西時，滿街的帽T」、「鐵達尼和小虎隊T恤」

「有一年男生都流行穿各種顏色的色褲、短褲，女生還有流行色褲長褲，各種七彩顏色的，男女生都穿合身的酒紅色長褲（一定要酒紅），還有一年流行飛鼠褲，男男女女都要穿，星光幫第一屆那年參賽的男生治裝不知道為什麼都流行穿西裝背心，街上男生都要穿西裝背心配T恤，還有一年女生一定要穿牛仔短褲配黑色透膚絲襪配高跟鞋或帆布鞋」。

撰稿：吳怡萱





