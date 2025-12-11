他曝「最期待點交的公設」網大讚：最實用的公設

不少建案會推出多樣化的公設來拉抬買氣、吸引消費者，近來有網友分享，自己最期待點交的公設，是一戶一個的置物櫃，貼文曝光後，很快便掀起大票網友的共鳴。

近年來公設比越來越高，相關話題屢屢成為網上熱議的話題，有網友也在論壇Threads發文，透露自己最期待點交的公設，是一戶一個帶鎖的大型置物櫃，原PO也透露自己打算拿來放置孩子的出門用品，像是挖沙玩具、滑步車、泡泡棒等，以及露營用品等，將置物櫃當成小倉庫使用，希望藉此維護家中的清潔。

廣告 廣告

不少網友大讚實用性高「這比一堆有的沒的交誼廳、圖書館、豪華調高大廳、社區廚房等等一堆公設，有用一百倍」、「好實用，很多東西比方說戶外用品、運動器材，真的需要一個離車格近的存放空間」、「這放戶外用品好像滿讚的」

「哇，第一次看到，現在新房子坪數比較小，我覺得這應該可以評選為最實用的公設，也是最好用的。好想知道這想法是誰想出來的」、「這放露營用品、腳踏車、嬰兒車、雨傘等超級方便的誒，完全不用再扛上去」、「超實用公設...有些一年用不到幾次的真的可以不用」、「拿來放洗車用品、小孩的戶外玩具超方便」。

但也有網友提出不同看法「這...好像本末倒置了，現在房子都蓋那麼小一間，才在那邊用置物櫃」、「要注意不要發霉」、「誰知道鄰居會放什麼鬼在裡面」、「等裡面有人放食物發臭就知道了」、「把這個置物櫃占的空間、坪數蓋在住家室內還比較實際」。

撰稿：吳怡萱





