他曝「童年坐洗衣板剪髮」朋友不信 意外勾網回憶：真的有

台灣髮廊隨處可見，許多人都有到髮廊剪頭髮的經驗，有網友分享，小時候身高不夠，加上可調整高度的座椅尚不普及，每次剪髮時，理髮店的老闆娘都會特別拿出洗衣板放在扶手上面，對此原PO也忍不住好奇，其他網友有沒有類似的經驗。

有網友在論壇PTT發文，表示最近和朋友聊天時，聊到小時候身高不夠，加上可調整高度的座椅尚不普及，每次剪髮時，理髮店的老闆娘都會特別拿出洗衣板放在扶手上面，讓原PO坐在洗衣板上剪髮，沒想到朋友聽完後卻不相信，甚至直呼「放小椅子就好，我以前都是坐小椅子，幹嘛放洗衣板？」讓原PO也忍不住好奇其他網友有沒有類似的經驗。

廣告 廣告

沒想到貼文竟勾起大票網友回憶「我還真的有，現在小朋友可能連洗衣板都沒看過了」、「66年次，+1」、「坐過洗衣板+1，座標我舅媽的家庭理容店，國小男廁是小便溝定時沖水我也經歷過」、「我有欸，原來這麼多人都有XDD」、「你勾起我大腦深處不知道哪裡的記憶」、「72年次+1」、「還真的有，沒坐過但有看過」、「76年次，小時候在基隆剪頭髮坐過」、「有看過，沒想到那麼多地方都有」、「我還真的有坐過…小學的時候去家庭理髮，阿桑就叫我坐上去，不然她剪不到」

「洗衣板、木板、小椅子都坐過」、「+1還是檜木的洗衣板，以前鄉下很多」、「洗衣板，坐過+1」、「理髮廳椅子都固定大小，中間放小板凳不穩的，當然放個板子比較穩」、「真的是洗衣板啊，小椅子我反而沒坐過」、「我！木製洗衣板。超級穩的」、「68年次，+1」、「+1。放小椅子會搖吧」、「洗衣板+1，然後還要在洗手槽洗頭」、「真的是洗衣板」、「圓的塑膠椅那時候還沒這麼流行，四個腳的板凳架在坐墊上會不穩」、「是洗衣板無誤，小時候有坐過」。

撰稿：吳怡萱





