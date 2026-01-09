他曝「薑母鴨、麻油雞都吃膩了」：還有什麼驅寒湯品？網列清單

羊肉爐、麻油雞、薑母鴨等料理是不少民眾冬令進補的首選，不過吃久難免會感到膩味，對此有網友也忍不住好奇其他網友的口袋名單，「不知道還有什麼驅寒的湯品？」釣出一票內行人。

有網友在論壇Threads發文，表示近期氣溫驟降、天氣冷颼颼，薑母鴨、香菇雞湯、火鍋、麻油雞等料理已經輪流吃了一輪，開始感到膩味，忍不住好奇其他網友的口袋名單，「有沒有在家煮飯的朋友們要列菜單讓我參考一下」、「不知道還有什麼驅寒的湯品？」

廣告 廣告

不少網友分享「冬天很喜歡煮蔬菜湯，番茄、洋蔥、豆腐、金針菇、玉米，搭配喜歡的蔬菜，（高麗菜大白菜之類的），直接煮成一鍋，方便又很好喝」、「我家吃剝皮辣椒雞湯（加點香菇和蛤蜊）」、「肉骨茶、胡椒豬肚湯」、「鳳梨苦瓜雞、關東煮、壽喜燒、玉米排骨湯」

「前陣子才煮過的藥膳排骨、蒜頭雞、豆腐石斑魚給你參考～」、「胡椒雞」、「蒜頭雞湯」、「燉牛肉蔬菜湯、皮蛋瘦肉粥」、「洋蔥胡椒雞湯，很甜很好喝，關火前再加點蔥，完美」、「蔥雞湯，裡面再加白蘿蔔，很好吃」、「剝皮辣椒雞湯」、「蒜頭雞、肉骨茶、菜脯雞、山藥排骨、羊肉爐」。

衛福部提醒，冬天食用燒酒雞、薑母鴨、羊肉爐、麻油腰花、藥燉排骨、十全大補湯等補品，也別忘了聰明搭配：

冬令補品當成正餐食用，並多配一些青菜、水果與五穀類。

補品中的油脂、鹽分多，正餐的菜色宜清淡。

每次進食量亦要控制，若烹煮或購買了較多的補品，就宜分次吃或多人分食。

選用低油脂去皮的肉品，並將肉類燙煮過，清除上面浮油再加佐料或藥材燉煮。

麻油與酒，則應視身體情況酌予減量。

撰稿：吳怡萱





