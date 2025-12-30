他曝出社會後突發現「一物超好用」！過來人大讚：內行

2026年即將到來，許多公司行號會發放免費行事曆，不少民眾也會自行選購，以便於日常記下重要事項。有網友分享，自己最近收到中式桌曆，意外發現中式桌曆的好用之處，掀起大票網友共鳴。

有網友在論壇Threads發文，透露自己是剛出社會的新鮮人，近來收到中式桌曆，一開始還不以為意，沒想到實際使用之後，竟意外發現中式桌曆的好用之處，忍不住感慨「這個是個好東西」。

貼文掀起大票網友共鳴「這種都不知道要去哪裡拿！之前工作有用過，真的很不錯」、「再搭配怎麼摔都不會斷水的油性原子筆，便宜又好用，或是博覽會／研討會之類發送的免費原子筆，超讚」、「我爸也用這種，紀錄每天血壓，上面還有農曆，老人家的最愛」、「我媽也很愛，但越來越少人做這種」、「我都說是老人行事曆，記工作超級好用的！（只記公事放公司）」、「工作上真的好用，用過你就知道」

「公司每年都會印了送給客戶，每次看到這款桌曆我都會想說什麼年代了還有人用這個嗎？ 直到上個月我到客戶那邊發送，才知道這種桌曆真的很搶手，客戶覺得三角桌曆格子太小不好記事，覺得傳統的比較好用」、「這真的好用 ！我都會被上面農民曆綁架～」、「放公司超好用的！僅限放公司」、「這真的好用，一張一個星期」、「真的～我還會把下面板子拆掉！ 這格子大，一頁一個禮拜 寫工作排程超方便～～一目瞭然」、「內行耶」。

有網友也分享「這個要回收的時候真的好煩，都暴力拆解」、「三行根本寫不下工作待辦」、「可是這種本子在寫的時候會往下凹，我都會把捲捲電話線抽出來，把底部的塑膠殼拿掉，再把捲捲捲上去紙變成平面的本子」。

撰稿：吳怡萱



