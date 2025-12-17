他曝台東自助餐雞腿「1支100元」！內行反揭1真相

生活中心／王靖慈報導

隨著物價越來越貴，民眾很常結帳後才驚覺價格超出心中預算，一名網友在臉書社團訴苦，他在台東福建路某自助餐單點2隻雞腿，結帳時被告知總價200元，讓他當場愣住，並自嘲感嘆：「可能我太窮了，所以覺得貴吧…」，貼文一出隨即引發網友們關注。





物價越來越貴，有網友震驚買到一隻100元的雞腿。（圖，非關本新聞事件／民視新聞）





一名網友14日在臉書社團「台東大小事」上發文，原PO稱自己在台東福建路上某間自助餐內，購買2隻雞腿，但讓他嚇到的是，1隻雞腿的價錢居然要100元，原PO表示這完全刷新了他的認知，並大嘆：「可能我太窮了，所以覺得貴吧…」。

網友針對貼文激烈討論。（圖／翻攝自「台東大小事」臉書社團）





沒想到貼文一出後，引發網友正反兩派激烈論戰，一部分的網友跟原PO一樣認為太貴了，讓人花不下去，驚訝表示：「那買便當還比較好」、「這樣200…」、「一個便當也才100左右」、「那我也很窮，不敢去買」、「有灑金箔喔？」、「加不到50塊就可以買一份炸雞全餐了」；另一部分網友則是認為本身台東物價確實就高，且食材與料理方式也都會影響價格，表示：「吃的東西價錢本來就有很大的差異化，當你要選擇這間店享用一定有它的優點，食材料理的方式不同，價位相對也會有差異化」、「台東的物價真的比外縣市高喔。都說要運費等等，連本地出產的釋𨔽比台北貴」、「你要看是現殺雞肉，還是外國進口雞肉，價錢有差」、「鷄肉分很多種，如果是玉米雞確實比較貴，今天在台北花博買2支像照片要250元。如肉鷄就很便宜。」、「台東房價太高，租金太貴」。





網友發出店家說明，並表示原PO買的是「甘蔗燻雞腿」。（圖／翻攝自「台東大小事」臉書社團）





另外還有一位網友看到後代替店家解釋，因為原PO買的是「甘蔗燻雞腿」，並強調雞腿是由整隻玉米雞剁取下來的，並非進口棒腿，兩者成本至少差3倍以上，店家的訂價是基於高品質原料與長時間製作成本的合理反映，絕非隨意訂價。表示原PO若是對消費金額有疑慮，建議現場提出溝通，同時店家也有提供不同價位的便當可供顧客參考選擇。

原文出處：台東物價刷新三觀？他曝自助餐雞腿「1支100元」掀網2派激戰

