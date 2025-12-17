他曝台東自助餐雞腿「1支100元」！內行反揭1真相
生活中心／王靖慈報導
隨著物價越來越貴，民眾很常結帳後才驚覺價格超出心中預算，一名網友在臉書社團訴苦，他在台東福建路某自助餐單點2隻雞腿，結帳時被告知總價200元，讓他當場愣住，並自嘲感嘆：「可能我太窮了，所以覺得貴吧…」，貼文一出隨即引發網友們關注。
物價越來越貴，有網友震驚買到一隻100元的雞腿。（圖，非關本新聞事件／民視新聞）
一名網友14日在臉書社團「台東大小事」上發文，原PO稱自己在台東福建路上某間自助餐內，購買2隻雞腿，但讓他嚇到的是，1隻雞腿的價錢居然要100元，原PO表示這完全刷新了他的認知，並大嘆：「可能我太窮了，所以覺得貴吧…」。
網友針對貼文激烈討論。（圖／翻攝自「台東大小事」臉書社團）
沒想到貼文一出後，引發網友正反兩派激烈論戰，一部分的網友跟原PO一樣認為太貴了，讓人花不下去，驚訝表示：「那買便當還比較好」、「這樣200…」、「一個便當也才100左右」、「那我也很窮，不敢去買」、「有灑金箔喔？」、「加不到50塊就可以買一份炸雞全餐了」；另一部分網友則是認為本身台東物價確實就高，且食材與料理方式也都會影響價格，表示：「吃的東西價錢本來就有很大的差異化，當你要選擇這間店享用一定有它的優點，食材料理的方式不同，價位相對也會有差異化」、「台東的物價真的比外縣市高喔。都說要運費等等，連本地出產的釋𨔽比台北貴」、「你要看是現殺雞肉，還是外國進口雞肉，價錢有差」、「鷄肉分很多種，如果是玉米雞確實比較貴，今天在台北花博買2支像照片要250元。如肉鷄就很便宜。」、「台東房價太高，租金太貴」。
網友發出店家說明，並表示原PO買的是「甘蔗燻雞腿」。（圖／翻攝自「台東大小事」臉書社團）
另外還有一位網友看到後代替店家解釋，因為原PO買的是「甘蔗燻雞腿」，並強調雞腿是由整隻玉米雞剁取下來的，並非進口棒腿，兩者成本至少差3倍以上，店家的訂價是基於高品質原料與長時間製作成本的合理反映，絕非隨意訂價。表示原PO若是對消費金額有疑慮，建議現場提出溝通，同時店家也有提供不同價位的便當可供顧客參考選擇。
原文出處：台東物價刷新三觀？他曝自助餐雞腿「1支100元」掀網2派激戰
更多民視新聞報導
旅日狂吃連鎖店？達人曝「這類店」口味差最大
冷氣團殺過來了 粉專示警2地區「低溫下探10°C」
他曝1區「沒有台灣人」？一票網點頭：20年前就是了！
其他人也在看
震撼彈！SHINee Key 承認「非法接受醫療服務」 將中止所有節目活動
SHINee 成員 Key 今（17日）透過社群發文，針對「注射阿姨」相關爭議首度出面說明，坦承曾在對方安排下接受到府診療，並為自身判斷失誤向大眾致歉，也表明將中止所有正在進行的節目活動。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 13
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 75
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 1 天前 ・ 103
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 159
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 6 天前 ・ 32
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 8 小時前 ・ 9
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 107
他開嗆藍白民意那麼強大就倒閣、彈劾賴清德！不然就閉嘴
罷免是「公民權」，與憲法中「倒閣」、「解散國會」行政立法彼此制衡的權力無涉。國民黨不要一直喊著「32：0大罷免大失敗」，既然你們民意那麼強大，那就倒閣吧！三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 390
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 206
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 12 小時前 ・ 98
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 11 小時前 ・ 2
多人心梗送ICU！發病前都吃過「1料理」 營養師：4種人別吃
天氣變冷，飲食要小心！營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」發布貼文，指出近1個月在心臟內科加護病房，遇過幾個心肌梗塞的個案，發作前都吃了「大量加酒」的料理，他表示，「烹調不能將酒精完全去除」。鏡報 ・ 12 小時前 ・ 10
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 179
卓榮泰不副署！學者提反制策略：看誰撐得久
針對行政院長卓榮泰對於立院三讀通過的財劃法修正案採取「不副署」的態度，文化大學廣告系專任教授鈕則勳認為，卓榮泰的做法有整套縝密的戰略，且是總統賴清德與卓揆聯手，強攻在野、軟硬兼施。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 146
夏于喬嫁林書宇6年有喜 手寫信向baby喊話曬「金馬最佳準媽咪獎」
演員夏于喬今（17）日在個人社群平台曬出超音波照片，宣布懷孕喜訊，「我在2025年末終於得到最大的獎了」，證實與導演丈夫林書宇將迎接家庭新成員。這對結婚6年的影壇夫妻檔，迎來他們期待已久的孩子。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 5
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 143
朱孝天稱F4歌曲不好聽 張震嶽罕見發聲駁斥喊他「脫隊的F1」
男團F4言承旭、吳建豪、周渝民12月19日至22日將於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，成員朱孝天不僅被排除在外，還和相信音樂高層撕破臉，引發網友高度關注。針對過去朱孝天曾說「F4的歌不好聽」，歌手張震嶽16日在限動駁斥並喊他「脫隊的F1」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 19
臉丟到全世界！陳佩琪後悔1事：講到進棺材
[NOWnews今日新聞]前民眾黨主席柯文哲身陷京華城容積率弊案、政治獻金案，案件一審進入關鍵尾聲，台北地院自15日起，連續8個工作日進行言詞辯論，9名被告及律師本週陸續到庭陳述意見，全程錄影錄音並於...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 75
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
核貸新模式開放 無薪資單也能辦卡
民眾借錢、辦卡不再只看薪資單。金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入的方式之一，讓無薪資證明的網紅、平...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 4