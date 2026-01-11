他曝月薪3萬年輕人「精緻窮」原因 引正反網友戰翻了

現代年輕人面對低薪、高房價等壓力下，有許多人選擇當「躺平族」，也有些人即時享樂變成「精緻窮」。（本刊資料照）

現代年輕人面對低薪、高房價等壓力下，有許多人選擇當「躺平族」，也有些人即時享樂變成「精緻窮」，近日有位網友在網路論壇po文，分析提到對年輕人來說房價已被拉到外太空去了，所謂的「精緻窮」，或許不是不知民間疾苦，而是看透了社會階級固化後的「絕望式享樂」，此番言論曝光引起正反網友熱議。

近日有位網友在網路Dcard論壇po文，標題寫著〈月薪三萬卻活得像月入十萬？我看見台灣年輕人的「精緻窮」真相〉，原po分析提到，對於他們這代或者更上一代的人來說，「延遲享樂」是有意義的，因為看得到像是買房、成家的終點線。但對現在的年輕人來說，房價這條終點線已經被拉到外太空去了。當「努力」與「回報」不成正比時，「精緻窮」就成了一種理性的自我防衛機制。

原po也認為，這些原因所以導致年輕人選擇把錢花在「體驗」與「外表」上，營造出一種「我有在好好生活」的質感。這不是虛榮，這可能是在這個高壓、高通膨、高房價的時代裡，唯一能握在手裡的「控制感」。原po雖不完全認同這種完全不儲蓄的理財方式，但好像有點懂了為什麼年輕人會這樣選。「所謂的『精緻窮』，或許不是不知民間疾苦，而是看透了社會階級固化後的『絕望式享樂』。」

該篇po文曝光後，有持相同看法的網友留言，「這樣才對 浪費生命套在買房子幹嘛」「先苦不一定後甜 先甜一定甜」「我是覺得精緻窮沒什麼問題 收入低時真的沒什麼好存的」「賺錢不是就為了花錢，不花錢的話幹嘛要賺錢」；不過也是有人認為應該儲蓄，「現在年輕人有夠愚蠢 儲蓄、理財投資不是只為了買房 最重要的是為退休後做準備！」「別說買房 光自己生個病 家裡出點事 我就看他怎麼把錢拿出來 笑死」「突然需要用錢的時候就差很多了 而且就算買不起房 老了之後也需要錢生活」「會窮不是沒有原因，觀念就錯了」。

