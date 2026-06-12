他曝柯志恩「4大致命傷」！揭支持度失守3成原因：讓中間選民、年輕人反感

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新台灣國策智庫民調中心公布民調，民進黨參選人賴瑞隆支持度為46.2%、國民黨參選人柯志恩為28.4%。圖／鄒保祥、林煒凱攝

《TVBS 民意調查中心》先前公布民調，結果顯示，賴瑞隆跟柯志恩的差距僅有0.6%，然而新台灣國策智庫民調中心12日公布高雄市長選情，民進黨參選人賴瑞隆46.2%、國民黨參選人柯志恩為28.4%，雙方差距達17.8個百分點。對此，議員參選人尹立指出，柯志恩在選情的戰術執行上，接連犯下4大致命傷。

民調差距17.8% 尹立點名柯志恩4大致命傷

尹立指出，柯志恩第一步走錯的棋是「操作民調自產自銷」，花錢委託民調，卻刻意隱匿出資者身分、套上媒體外衣，「這種模糊自費文宣與客觀調查界線的手法一被對手抓包，直接在中間選民心中烙下誠信不及格的負面標籤」。

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第二點是「夜路吹哨反成綠營催票機」，尹立表示，柯志恩陣營拋出只差0.6%的魔術數字本想虛張聲勢，卻弄巧成拙，反而變成綠營最強大的危機催票機，活生生嚇出綠營的危機感，迫使原本觀望的綠營支持者全面提前歸隊。

第三點為「雙標認證敵方武器砸自己腳」，藍營過去將該智庫做出，蔣萬安大贏沈伯洋的數據奉為權威聖旨。如今同一個機構以同樣的科學抽樣做出高雄戰況，直接封死藍營批評機構效應的退路，讓柯志恩面對慘輸18%的結果完全無法反駁。

最後一點則是，顧問團名單踩到社會道德紅線。柯志恩陣營近期公布的市政顧問團，成員竟被踢爆包含酒駕累犯與性騷前科的人士。這種嚴重缺乏排黑與道德審查的盲點，直接引爆高標準要求形象的中間選民與年輕族群的強烈反感。

尹立：柯志恩民調「三字頭守不住」

在政治選戰中，30%通常被視為在野黨在特定選區實力對比、凝聚基本盤的藍綠基本防線。一旦跌破這個數字，就代表結構性的崩盤。而這份最新調查無情揭露的殘酷現實，正是柯志恩的民調「三字頭守不住」。

首先是市長支持度跌破3成。數據顯示，民進黨賴瑞隆以46.2%的支持度狠狠海放柯志恩。柯志恩的整體支持度僅剩28.4%，正式宣告在高雄的民調「三字頭守不住」，連藍營在南部的基本盤防線都全面失守。

尹立指出，其次是當選看好度雪崩下滑。更慘的是，在當選看好度上，賴瑞隆衝到53.6%，而柯志恩跌到只剩25.3%。看好度同樣「三字頭守不住」，反映出不僅是綠營支持者不看好，連中間選民與部分泛藍群眾都開始產生反正贏不了的失敗主義。

最後是立委滿意度面臨危機，身為現任不分區立委，柯志恩上任以來的表現滿意度也僅有32.4%，而不滿意度卻高達36.3%。這意味著如果滿意度持續下滑、往「三字頭守不住」的深淵掉落，她將徹底失去大打現任立委政績牌的底氣。

民調可以是修正選戰方針的工具，打擊對手信心，但絕不能當成愚弄選民的魔術。柯志恩陣營在連續失誤下，將自己困在雙標破產的窘境中。當最新民調的支持度、看好度全面呈現「三字頭守不住」的雪崩狀態時，這場高雄市長選戰對藍營來說，已經從小輸的五五波，正式演變成全面潰敗的現實。在充滿政治智慧的高雄選民面前，自欺欺人的數字遊戲，終究禁不起科學的無情校正。



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