他曝棉被1蓋法超暖 網實測超有效：5分鐘就流汗

最近全台冷颼颼，甚至有望出現2026年首波寒流，許多人紛紛拿出厚棉被，就擔心睡覺著涼。有網友就分享一種被子蓋法，超保暖可以「睡得像寶寶」，掀起一番熱議。

棉被該怎麼蓋才會保暖，是一門學問。（示意圖／翻攝自pixabay）

該名網友昨（4日）在Threads分享，他將毛毯鋪底下，中間蓋羽絨被，最上面再蓋一條毛毯。原本前幾天睡到呼吸都是冷的，沒想到實測效果非常有效，睡得相當安穩，認為一定要推廣。



貼文一出，引發討論話題，其他網友紛紛留言：「這超級有用⋯⋯這也是為什麼每年冬天我的床上都至少有4條被子」、「羽毛被不管怎麼蓋我都會流汗」、「我實測有效，去年冬天就這麼睡覺」、「躺5分鐘就流汗了，超有用！」、「我之前棉被也是，毛的朝自己，有夠舒服，有時候沒有很冷還可以蓋到流汗」。



另外，也有網友分享，「我是身體上下都毛毯，最外面蓋上蠶絲被，這樣」、「電熱毯催下去了吧」、「暖氣直接打開就好」、「直接穿刷毛，蓋被子，暖到爆」，還有人直接買刷毛的保潔墊，再加羊毛被，寒流都能睡到流汗，根本不需要床單。



事實上，專家一致推薦蓋法的是來自日本的「三明治蓋被法」，只要依序蓋好薄毛毯、棉被、薄毛毯，就能有效鎖住熱氣，讓保暖效果提升，正是該網友分享的方法。

