他曝民進黨反年改3輸主因 政府帶頭浪費「還要民眾省錢」

藍白停砍公教年金三讀，賴清德喊話「違反世代正義籲勿走回頭路」。（圖：賴清德臉書）

立法院日前三讀通過停砍公教人員年金，讓民進黨氣得跳腳。不過相關民調顯示，社會輿論並未一面倒反對。入口網站「Yahoo奇摩」民調指出，有58.2%的網友贊成停砍年金，反對者則為32.7%，數據曝光後，醫師蘇一峰也有感而發分析三輸主因。

醫師蘇一峰在臉書發文分析指出，民進黨在這次反年改議題上「賠了夫人又折兵」，不只在立法院表決失利，也在軍公教觀感與民調輿論上全面落敗，形成「三輸局面」。他直言執政黨強勢硬推立場，卻無法說服多數民意，反而加深社會反感，是這次挫敗的關鍵主因。

蘇一峰進一步點出民進黨落敗的三大原因。首先就是長期操作族群對立，讓不少民眾感到厭倦，特別是針對軍公教族群的攻擊手法，已經難以獲得認同，另外面對立法院決議「不服輸、不執行」的態度，也引發民眾對政府失能與政治對抗的反感。最後則是政府自己帶頭浪費錢，卻要民眾省錢，「政府大筆大筆的錢送給美國，到處編預算養綠友友，有什麼資格要民眾省下開支？」