他曝沒下雨「路上大票騎士穿雨衣」網秒懂：冬天的救星

今天（20日）持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，讓不少民眾十分有感，有網友也分享，騎機車等紅綠燈時，發現雖然沒有下雨，但大票騎士都穿著雨衣，讓原PO忍不住莞爾，掀起網友討論。

有網友分享，騎機車等紅綠燈時，發現雖然沒有下雨，但大票騎士都穿著雨衣，讓原PO忍不住莞爾。（示意圖／Getty Images）

有網友在論壇Threads發文，分享自己騎機車停紅綠燈時意外發現的狀況，只見畫面中雖然沒有下雨，但不少騎士都穿著雨衣，對此原PO忍不住直呼「好好笑！台北明明沒在下雨，但是大家都穿雨衣」。

不少網友大讚「這情況大概是，沒想到會這麼冷，沒有穿多一點也沒帶厚外套，突然想到車廂裡有雨衣，就是靠它來擋了」、「穿雨衣擋風禦寒還可以顧穿搭喔，因為雨衣不管天氣如何車廂都有它的位置。這樣就不用穿厚重的外套（羽絨衣）出門，也不用擔心那些大大的禦寒衣塞車箱占位置」、「雨衣超級擋風防寒，今天騎車超級冷」

「因為太冷了，穿雨衣可以防風，比較不會那麼冷」、「因為很冷，哈哈哈超防風的」、「檔風；我不騎車但也拿雨衣當風衣穿」、「冷啊！擋風，我記得霸王級寒流那年，我下班騎車回家，也是穿上雨衣」、「雨衣才是真正的防風衣…」、「雨衣擋風超好用」、「雨衣真的滿禦寒的」、「出門突然變冷外套不夠暖的時候我也會拿雨衣出來穿」、「穿不夠穿雨衣可以保暖」、「雨衣讓忘記帶外套的我活下來」、「雨衣是冬天的救星」。

氣象署表示，周六、周日（22日、23日）東北季風逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚天氣仍涼，中南部應留意日夜溫差較大；下周一（24日）東北季風增強，北台灣天氣轉涼，其他地區早晚亦涼，請民眾務必注意保暖，以免著涼。

