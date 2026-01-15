他曝阿里山2026住宿「1晚5位數」！網嘆：抵泰國包月了

生活中心／綜合報導

近期在社群上總有「國旅快比出國貴」的說法，部分民眾在連假期間寧可出國，也不願在台灣旅遊。對此，有網友就在社群上分享阿里山住宿業者2026年最新房價，1晚要價5位數的金額讓不少民眾看傻眼，更有人拿過往在美國夏威夷的住宿費對比，稱平均下來甚至比較便宜。





他被阿里山2026住宿嚇壞！「1晚5位數」費用曝網嘆：抵泰國包月

阿里山是台灣熱門景點之一。（圖／民視新聞資料照）一名網友在臉書社團《爆廢1公社》發文，指出：「阿里山賓館的房價，差點以為是越南盾。」只見該業者2026年房型每晚定價落在2萬6000元至5萬4000元之間；平日價格則為1萬5000元至3萬5000元。相關價格曝光後，也引發熱烈討論。不少網友認為，「習慣就好，看看沖繩五星才4000左右，寧願出國」、「泰國這價格可以包月了」、「住一晚都能飛出國了」、「誰說出國比較貴的？住一晚可以出國玩好幾天！」、「在台灣我不住飯店，那些錢我寧願出國」、「都直接可以去越南玩了」、「平日的價格已經夠我日本五天四夜機加酒的費用，還有找」、「比我在新加坡住金沙還貴」。

廣告 廣告

他被阿里山2026住宿嚇壞！「1晚5位數」費用曝網嘆：抵泰國包月

該網友分享某阿里山住宿業者2026年價目表。（圖／翻攝臉書）

但也有民眾認為，該飯店屬高檔規格，目標客群本來就不同，留言指出「實際上花得起的人還是很多的，不然也不會這樣訂價」、「這個價錢還是全部客滿」、「就目標客群不同而已」、「這個價格還是訂不到房間」、「貴是你的問題，不是定價的問題，現在預約要排到明年六月」。









原文出處：他被阿里山2026住宿嚇壞！「1晚5位數」費用曝網嘆：抵泰國包月

更多民視新聞報導

想帶家人過年國旅！試算見「1超慘現實」：淡季去日本

老物神機走紅！ 蘋果「這款iPhone」二手價飆漲60倍原因曝

賈永婕揭狂人將「徒手攀登」台北101！直播時間曝光

