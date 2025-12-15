他曝除濕機狂燒險釀禍！台電揭「3禁忌＋3地點」

生活中心／王靖慈報導

最近冬季濕氣重，，除濕機的使用率大增。一位網友日前分享自己晚上一直開著除濕機，但突然聞到燒焦味，才驚覺自家除濕機差點燒起來，讓網友瞬間嚇到：「這應該是我第一次在家裡看到電器冒煙燒起來…」，貼文一出馬上在Threads炸開。台電就曾幫民眾整理使用除濕機的3大禁忌，以及除濕機的3個正確擺放方式。





一名網友11月2日在社群平台Threads發文，他稱自己在半夜突然開始冒煙、發出燒焦味，緊接著才發現是屋內除濕機燒起來。幸運的是，原PO表示自己當時還醒著，看到的當下就立刻拔掉除濕機的插頭，也趕快用水澆熄火苗，迅速的處理後才沒釀成大災難。他還害怕的說：「這應該是我第一次在家裡看到電器冒煙燒起來…真的太驚險了。」除了感慨自己平安無事，原PO也強烈呼籲其他網友，除濕機不要整晚開著，甚至無人在家時還長時間開著，並且聞到怪味或覺得機器過熱，一定要立刻關機。

網友於留言區建議原PO可以聯絡原廠。（圖／翻攝自Threads）





貼文一出，就有網友認真建議：「除濕機自燃案件超多起，所以這東西基本上不建議買到二線品牌，也就是只建議一線品牌，例如三菱、國際、日立、其他的不要考慮了」、「之前有自燃機種，查看看是不是裡面的，基本上不會買這牌子」、「建議買新款，安全也比較省電」、「國產不是不好只是容易著火」，底下還有網友看到後，發現此品牌的除濕機在97年有瑕疵召回，建議原可以聯絡原廠看看，但原PO也表示自己已經資源回收了。

台電整理了除濕機擺放的3要3不的秘訣。（圖／翻攝自「台電電力粉絲團」臉書）





台電公司在官網就表示過，使用除濕機使用的3大禁忌，其一，民眾不可以將衣物直接蓋覆在除濕機上，應保持距離，其二，除濕機上方不要吊掛衣物，以免落下遮住進出氣口，其三，不要在睡覺或無人在家時使用。台電也透露如果民眾想讓除濕機除濕效率更好，最關鍵就在於它的擺放位置，只要除濕機位置對了，除濕效果就能有加倍的效果，還整理出3要3不的秘訣，供民眾參考。

除濕機正確位置：室內空間中央處、空氣流通的空間、平坦的地方

除濕機錯誤位置：狹小密閉的空間、容易濺水的場所、周邊勿放漏油及發熱的器具或是易燃物

