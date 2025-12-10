他曝1區「沒有台灣人」？一票網點頭：20年前就是了！

生活中心／王靖慈報導

近年桃園中壢人口變化快速，一名網友日前分享自己到中壢時，感覺彷彿到了泰國或菲律賓，甚至表示「中壢市區沒有台灣人了」。貼文一出立刻掀起討論，有部分網友觀察到，隨著外籍移工湧入，當地的街區變得更加熱鬧、多元化，甚至透過當地的金飾店生意，意外發現外籍移工驚人的消費能力。





原PO前往中壢逛街的街景照片。（圖／翻攝「tempo_1880」Threads）

一名網友11月初在Threads發文，提到自己前往中壢市區逛街時，街上滿滿都是東南亞移工，濃厚的異國氛圍讓他相當驚訝，彷彿置身國外，原PO稱自己「有身在泰國或菲律賓的感覺」，甚至誇張表示：「我正式宣佈，中壢市區已經沒有台灣人了！」，貼文也立刻引發網友熱議。

原PO拍下中壢車站附近街景照。（圖／翻攝「tempo_1880」Threads）





留言區一部分網友超認同原PO，表示中壢火車站附近「半個台灣人都沒有」，甚至連招牌都不是中文，有網友對此現象留言戲稱：「我這個月打算去越南跟泰國玩。所以我買了一張去中壢的火車票」、「勞壢市絕非虛名」、「二十年前我們在中壢念書時都說這裡是勞力市」、「路上也幾乎看不到移工騎電動車、都升級騎125機車啦！」、「這樣不用出國了多好」；甚至有網友也分享類似經驗，稱自己另一半是桃園人，有次說要帶她到「中壢東南亞玩」，讓她滿頭問號。沒想到去到中壢時，震驚表示：「那邊全部都是東南亞人，全部都在買金飾，超狂！直接震撼傻爆眼」，意外曝出外籍移工的消費力，其他網友也補充：「站前真的是移工的天下，他們花錢都不手軟，每次下班路過都覺得很厲害，每個出來都大包小包」。





貼文引發許多網友共鳴。（圖／翻攝「tempo_1880」Threads）





不過還是有網友覺得大量移工的出現沒什麼，表示：「身為一個在中壢生活40幾年的人，我覺得這樣很好～」、「我從小中壢土生土長客家人，10歲開始學兒童美語，16歲開始在中正路上打工，我的英文完全中壢街頭練的。可以適應多種不同的英語口音，幫助我搬到擁有除了英語還有11種官方語言的國家，不至於被不同的英語口音嚇傻」、「中壢有些東南亞餐廳挺好吃又便宜，推薦很閒的人去探索」。









