他曝1招抽藏壽司扭蛋挨轟 公司回應了

生活中心／邱于芳報導

日系迴轉壽司店藏壽司因投入餐盤即可累積扭蛋抽獎機會，深受不少民眾喜愛。不過近日卻有網友拍片分享，將原本應由店員回收的黑色長盤投入回收口，同樣能觸發抽扭蛋機制。影片曝光後立刻引發炎上，不少網友痛批此舉恐導致機器卡住、增加員工負擔，甚至釣出多名店員現身怒轟「一直踩服務業底線」。事件延燒後，藏壽司也出面說明，「黑長盤請勿投入，避免造成機器的故障」。

一般來說，藏壽司回收口設計是投入圓盤用的，黑色長盤則會留在桌上在離席結帳後，由店員收走。一名網友9日在Threads分享影片，只見畫面中，一隻手將黑色長盤投進回收口，迴轉道上方的螢幕隨即顯示進入抽扭蛋模式，原po還補充「只是店員會跟你說下次別丟進去」。貼文迅速引發熱議，5小時內迅速累積83萬人次瀏覽，許多人在貼文下方怒轟「店員都會說不要丟」、「您會導致回收盤水道卡住」、「你超級惡劣」。

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他拍片曝「藏壽司丟1物可抽扭蛋」讓員工全暴怒！本人「先道歉後回嗆」

一名網友拍片實測將黑色長盤投入藏壽司回收口，同樣能觸發扭蛋抽獎機制，卻引來大批網友批評，認為此舉恐造成回收系統卡住，增加店員工作負擔。（圖／民視新聞資料照）











留言甚至釣出員工親自回應「這樣會造成嚴重卡水道，我們要一直延桌像客人致歉，借桌席位置去處理卡水道的問題，每次處理完手都會有各種刮傷，內場的人也需要讓位置出來處理卡水道問題，然後你們餐點等很久，又要靠北我們出餐很慢，到底有沒有問題啊？請體諒藏壽司人員的辛勞，有點良心可以嗎」、「身為藏壽司員工，講了你們又不聽，不聽又怪我們沒講，奧客一大堆，愛嫌又要來吃」、「拜託別丟好嗎，請用手機點，丟了就卡水道了，每次拉碗區的我都要大喊又客人丟黑長盤卡水道了」、「就是有這種白目的客人，一直在踩服務業底線」。

他拍片曝「藏壽司丟1物可抽扭蛋」讓員工全暴怒！本人「先道歉後回嗆」

原po分享的抽扭蛋方法引發大批員工不滿，紛紛出面表示此舉恐導致回收系統故障，更怒批根本是在「踩服務業底線」。（圖／非當事店家，民視新聞資料照）





本人則在po文過一天後回應，說明自己不會再將黑色長盤投入，也很抱歉舉動造成工作人員困擾，但接著說進店過程沒有人告知不要將黑色長盤投入，直到結帳時服務人員發現沒有看到，才提醒下次不要放進去，並質疑店內標示「食用完畢的盤子請放入投入口中」並沒有明講黑色方盤不能丟進去，雖原PO有出面道歉，但部分發言仍引發爭議。而根據《三立新聞網》報導，藏壽司指出，「黑長盤請勿投入，避免造成機器的故障。」為配合不同品項需求，店內提供圓盤及黑色長盤兩種餐盤，但僅圓盤可投入回收口累積扭蛋次數。

原文出處：他拍片曝「藏壽司丟1物可抽扭蛋」遭炎上！員工怒揭後果、公司回應了

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