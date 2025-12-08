他曝1物30秒滅蟑！反被內行推「1神器」：還能清潔

生活中心／王靖慈報導

蟑螂是許多民眾害怕的昆蟲，一位網友近日分享了獨特的「殺蟑秘訣」，並大讚「比殺蟲劑還高效」，貼文一出隨即引發許多網友也加入討論，不少網友認為還有更讚的工具，並開始推薦各種殺蟑方法。





他端「潤滑油」大讚比殺蟲劑還強！內行搖頭反推「殺蟑1神器」：還有清潔效果

一位網友在PPT分享用WD-40滅蟑超高效，引發熱議。（圖／翻攝自PTT）





「WD-40」已成為多功能產品，在日常生活中不僅被民眾廣泛當作潤滑用油使用，甚至也可做為強效的溶劑、除膠劑、清潔劑等。昨（7）日一位網友在PTT以「WD-40殺蟑螂是不是cp值很高？」為標題發問，文中他稱自己家中突然跑出一隻蟑螂，便隨手拿了一旁的WD-40一噴，讓他沒想到的是，蟑螂居然30秒就殺掉了，並表示自己之前使用殺蟲劑滅蟑，蟑螂一被噴後就開始到處跑，非常難殺，因此這次讓他意外發現這工具，開心的大讚：「比殺蟲劑還高效」。

留言區有網友分享酒精滅蟑也很好用。（圖／民視新聞）

貼文一出，話題瞬間引發網友們討論，不料多數網友看到後紛紛建議原PO換工具，表示：「洗碗精直接噴…還跟你拿有味道的WD-40」、「跟你說酒精更好用」、「白博士讚，直接裹住，沒得跑，還有清潔效果」、「我也是用白博士+1，酒精沒辦法殺大隻的，要噴超久超多」、「洗碗精加水打出泡泡，倒下去10秒就死了，還能清潔，你用WD-40噴的油到處都是，還擦不掉你是不是在搞自己？」。另外也有網友對於工具之間價格比價，表示：「殺蟲劑比較便宜吧」、「拖鞋啦，0成本打完懶得洗也沒關係」、「笑死！WD-40一瓶130（元），殺蟲劑一瓶50（元）」、「太貴了吧 肥皂水弄一罐看到噴幾下就好了」，認為WD-40的CP值沒有其他工具來的高。

