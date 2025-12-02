他曬繳費單苦歎「沒錢的人怎麼住養老院？」網秒掀共鳴

許多民眾會預先​​規畫晚年生活，其中養老院是不少銀髮族的選擇，不過近來有網友也曬出繳費單，表示零零總總的費用加起來，一個月費用就將近3萬8000元，讓原PO忍不住苦歎「沒錢的人，到底怎麼住養老院？」引發熱議。

隨著年紀增長、身體機能退化，行動上難免吃力，不少長輩會選擇入住養老院或其他長照機構，不過近來有網友在論壇Threads發文曬出繳費單，表示零零總總的費用加起來，一個月就將近3萬8000元，讓原PO忍不住搖頭苦歎「沒錢的人，到底怎麼住養老院？」

廣告 廣告

貼文一出，不少網友直歎「我哥哥的47000！這17年已經花掉500萬up，唉」、「我婆婆一個月要75000」、「費用真的越來越貴…」、「就我知道的一般都要四、五萬塊，住安養院真的不便宜，我就是做這個行業的」、「安養中心3萬算便宜了 我之前問的都4、5萬以上」、「隨便一間都要這個價格」、「我朋友媽媽一個月要4萬5000」。

也有網友表示「要50了，努力讓自己持續運動，飲食也要控制，讓慢性病不找上自己，盡量讓自己健康一點，不拖累生我的人，不連累我生的人」、「我爸爸之前植物人一個月，在家照顧含看護就要60000元以上，當時家裡真的很辛苦，只能說預防勝於治療，家中有長輩盡量多一點關心」、「有長照補助可請，善用政府照顧老人的資源，減輕子女負擔」、「善用長照補助真的會差很多」、「真的要趁年輕的時候，就開始做規畫了」。

撰稿：吳怡萱



