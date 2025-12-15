他曾參加五燈獎！穿空軍服彈月琴撼全場 74歲爺：能為國服務是我的驕傲

記者張雅筑／台中報導

弱勢獨居阿嬤在居服員和志工的陪伴下出席圍爐餐會，還在現場體驗做指甲，這是許多阿嬤們從未有過的經驗，她們對於指甲被塗上亮麗的顏色、變得漂亮感到新奇又開心。（圖／翻攝畫面）

上週六（12/13）弘道老人福利基金會台中服務處與新加坡商全美世界控股有限公司台灣分公司攜手合作，在興大附農校園裡「辦桌」，席開25桌，邀請80位弱勢長輩一起提早圍爐，現場氣氛熱鬧又溫馨。其中最讓人為之一亮的是，席間有名穿著空軍制服、戴軍帽的老爺爺，在台上充滿自信地演奏月琴。受訪時張爺爺除了分享自己準備演出的過程，更侃侃而談昔日從軍的過程，讓人深刻感受到他的不老精神和軍人魂。

每到歲末寒冬之際，弘道老人福利基金會都會發起「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫與募集助老經費，其中最讓長輩期待和喜歡的活動就是圍爐餐會。因為這場盛宴不僅提供了難得的豐盛餐食，更重要的是，能讓平常形單影隻、飽受孤獨之苦的長輩們，重新體驗到「家」的熱鬧氛圍和被社會關懷的溫暖，擺脫過年期間獨自面對寂寥的困境。

廣告 廣告

弘道基金會與新加坡商全美世界控股有限公司台灣分公司和興大附農餐飲科師生攜手合作，在歲末寒冬之際舉辦溫馨圍爐餐會，讓弱勢長輩感受團圓的溫暖，重拾被社會關懷的喜悅。現場多達逾300人，非常熱鬧和歡樂。（圖／翻攝畫面）

今年基金會再次與新加坡商全美世界控股有限公司台灣分公司和興大附農師生合作，在興大附農校園裡「辦桌」25席。而最讓人動容和佩服的是，餐會中的道道佳餚全由興大附農餐飲科學生們所親手包辦，從食材準備、烹調料理到現場服務，全部展現出高水準的專業與熱忱，將這場愛心圍爐提升到「五星級」宴席的規格，讓長輩們感受到備受尊重的溫馨與隆重。

除了讓弱勢、獨居的阿公阿嬤們能飽餐一頓、享受圍爐的熱鬧氣氛，現場還提供了美甲、布袋球、兒時遊戲攤位給長輩體驗。讓長輩們不僅能享受口福，更能動手動腦、重拾童心，透過互動遊戲促進身心健康，並在溫馨有趣的氛圍中，打破獨居生活的寂靜與孤單。

雖然還只是學生，但興大附農餐飲科的同學們已經展現出專業級的料理水準和服務熱忱，將這場愛心圍爐提升到「五星級」宴席的規格，讓長輩們感受到備受尊重的溫馨與隆重，他們的付出令人動容。（圖／翻攝畫面）

負責送餐、桌邊服務的學生們特別穿上紅色旗袍和中山裝，讓整場圍爐餐會更添年節的喜氣與正式感。學生們專業又親切的服務態度，不僅讓長輩們倍感溫馨，也讓這場愛心宴席充滿了視覺上的饗宴和儀式感。（圖／翻攝畫面）

席間也安排了一些表演，其中最讓人拍手叫好的就是，74歲張爺爺的月琴演奏。當天張爺爺特別身穿空軍制服還戴著軍帽上台，在樂團的合作搭配下，他一連表演了〈雨夜花〉和〈青蚵嫂〉兩首經典台語老歌。樂聲悠揚、充滿情感，贏得了台下長輩們熱烈的掌聲與喝采，不僅展現了長者的活力，更為圍爐餐會增添了懷舊且溫馨的氣氛。

張爺爺說，自己從小在父親的教導下學會彈奏月琴，年輕時還曾參加過五燈獎的比賽，所以在長年獨居、缺乏陪伴的日子裡，月琴是他最忠實的夥伴與心靈寄託，讓他能透過音樂排遣寂寞。弘道專員林玠汶分享，每當弘道的社工關懷訪視時，張爺爺都會興奮地拿出月琴彈奏給社工聽，此舉可以深刻感受到爺爺內心的熱情與對生活的希望。

張爺爺非常正式地穿上代表他一生光榮的空軍制服和軍帽上台演奏月琴，展現了對這次表演的極度重視與敬意，也讓台下的長輩和來賓們感受到他軍人魂的不老精神。（圖／翻攝畫面）

為了讓爺爺的才藝被更多人欣賞，同時實現他多年來的表演願望，今年弘道基金會不僅邀請張爺爺參加圍爐餐會吃辦桌，更請他擔任表演嘉賓，上台演奏月琴。能夠站上舞台並獲得全場熱烈的掌聲，讓張爺爺感動且開心不已，他說，為了這次的表演，自己每天都很認真練習，爺爺甚至分享道：「年輕時我受到神明的指引踏上軍途，從軍20多年，我以空軍中校榮譽退休，能為國服務感到驕傲，這次上台表演能穿上這件代表我一生光榮的空軍制服，實在太有意義！」

這番話不僅展現了張爺爺對這場表演的重視，更突顯了制服對他而言，不僅是榮耀的象徵，也是他與社會再次連結、展現自我價值的重要儀式。

張爺爺的故事，正是這次圍爐餐會最溫暖的註腳——原來，一場辦桌不只是一頓飯，它看見了長輩的價值，重燃了他們對生命舞台的熱情。透過興大附農同學們的愛心佳餚、企業夥伴的慷慨贊助，以及弘道專員的用心牽線，讓每位獨居的阿公阿嬤在這個寒冬中，真真切切地感受到了社會最深切的關懷與尊重。

弱勢獨居、行動不便的長者，基金會特別安排志工和專車接送，確保他們能安全、舒適地來到圍爐會場，讓所有長輩都能排除交通障礙，共同參與這場溫馨的年節盛會。（圖／翻攝畫面）

《關心角落弱勢長輩資訊、寒冬助老》

❤捐款網址：https://reurl.cc/2jEOmr



❤郵政劃撥帳號：22411311，戶名：弘道老人福利基金會



❤銀行匯款: 國泰世華銀行（013）健行分行（2376），帳號: 237-03-500046-1，戶名：財團法人弘道老人福利基金會



❤愛心捐款專線：04-2206-0695

✎如有居家照顧服務需求，臺中市西屯區、南屯區請撥打申請專線：（04）2350-5555；臺中市南區、大里區、太平區、霧峰區請撥打申請專線：（04）-36091518。

更多三立新聞網報導

喪夫又大腸癌末！除夕夜吃剩飯菜孤獨到哭 76歲嬤有人陪圍爐終於笑了

獨家／爸病倒靠母養全家…9歲童夜市掌廚賣麻辣鴨血：想讓媽媽休息吃飯

誰還記得他／一中街「野生郭靜」去哪了？古梅馨再現美聲 親曝消失原因

獨家／6年內妻癌逝罕病兒走了 自強爸忍悲痛獨居4年猝逝…一家終於團圓

