他曾抗拒理財、不敢看存款！直到50歲，家人住院、四處借錢才懂：沒做完的功課，遲早要補

當我們遇到煩惱的時候，第一個反應常常是逃避、抗拒，甚至是壓抑。但你有沒有發現，那些你逃得越遠的問題，總有一天會用不同的形式再次出現在你面前。就像沒做完的功課，遲早要補交。人生也是一樣。

逃避理財的50歲

我有個朋友，小時候家裡經濟狀況不太好，讓他從小對「錢」這件事有種排斥感，覺得談錢很現實、學理財很麻煩，也總是說自己沒興趣。

長大後雖然工作穩定、生活不算太差，但他一直活得很焦慮，每個月薪水一入帳很快就花光，連存款都不敢看。 有一次，他因為家人突然生病需要大筆醫藥費，不得不四處借錢，才發現自己其實沒有準備好面對這些突發狀況。

50歲開始來得及嗎？

去年我考了三張跟理財有關的證照，他私下來問我：「你到底是考了什麼？你怎麼突然這麼積極？」我們聊了很多，我分析一些理財觀念，也跟他聊到我正在做退休規劃。

他聽了之後非常有感，跟我說：「我也50歲了，沒有房貸車貸，但沒有太多存款，如果現在不開始準備，難道還要工作到70歲嗎？」

那一刻我感受到他通了，如果你年過50，沒有負債，孩子也不用你把屎把尿，真的該為自己跟另一半好好規劃，如果你只有一個人，那你更要提早準備，跟我朋友一樣，不再當鴕鳥、不再逃避，而是決定面對。

他開始學習記帳、閱讀投資理財的書，也會問我怎麼做資產分配，甚至我們一起討論退休要準備多少才夠。他常笑說，從前最討厭講錢的他，現在居然每天都在研究報酬率跟通膨。

他後來對我說：「其實我不是不想學，是以前太怕面對自己什麼都不懂的樣子。」

我自己也是這樣走過來的。以前我總以為理財離我很遠，只要努力工作、把錢存起來就好了。

直到有一天，我認真看了自己的帳戶，才驚覺：「我這樣下去，真的能退休嗎？」那種茫然和不安說不上來，卻讓我開始正視自己的財務狀況。

我開始學習理財，不再只是被動存錢，而是主動規劃。過程中雖然一開始很不習慣，但我當我慢慢學到很多時，這才看見以前從沒想過的可能性，連夫人也受我影響，而這是我感到幸福，也是最棒的事。

煩惱本身就是最好的老師

這些經驗讓我明白，其實有時煩惱本身，就是我們最好的老師。因為它會引導我們去探索那些原本不願意看見的地方。你越願意轉身面對問題，就越能看見真相，也越能從中成長。

最後，把這三句我覺得很受用的話送給你：

煩惱就是你最好的老師 你越願意轉身面對問題 就越能看見真相及成長

本文獲作者授權轉載，原文出處

