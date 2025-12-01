他曾拒台積電邀約！「年薪和同學差兩倍」超後悔 嘆：長大才知台積好
生活中心／張尚辰報導
在台灣有「護國神山」美譽的台積電是不少工程師入職場的首選之一。一名網友表示，自己剛畢業時曾拒絕過台積電產線單位工程師的工作，現在回想起來十分後悔，因為相比自己120萬元的年薪，和同期入職台積電的同學們卻還是相差了2倍以上，現在想要跳槽也沒辦法，直呼「長大才知台積的好，奉勸新鮮人要把握機會啊」。
該網友昨（30）日在Dcard上以「台積真的是晚了就不要了」為題發文，指出自己是成大純血的學碩生，當初畢業時拒絕掉台積電產線單位工程師的職位，入職桃園系統廠，每天平均晚上8點半下班，年薪120萬，但還要擔心會不會裁員。
反觀和自己同期的3位同學，其中兩位入職台積電的女生，年薪都是300萬，平均晚上6點及晚上7點下班，另一名在力積電竹科當研發工程師的男生，每天準時下班，年薪是150萬元。
這樣的情況讓原PO不禁感嘆，「在學我也沒表現比他們差，現在對比顯而易見，選擇真的比努力重要」，現在的自己就算想要跳槽到台積電也沒有機會了，「只能説長大才知台積的好，奉勸新鮮人要把握機會啊」。
貼文發出後，吸引兩派網友討論，有人認為自己做出來的選擇就要勇於承擔，後悔也於事無補，「當初不是已經認命了嗎？現在看到薪水，怎麼又不認命了」、「台積的面試記錄跟評語都會一直在系統
」、「當年板上一堆人在那邊嫌台積嫌得要命，一副要去一定有、瞧都瞧不起的態度，現在風水輪流轉囉」。
不過，也有人有不同的看法，「等真的進台積你就想出來了，我今年10月從GG畢業」、「一點也不羨慕啊，台積的文化、工作型態、工時，我沒一個喜歡」、「能接受得了on call跟日均十小時的工時就去吧，反正我逃了」、「才給這樣誰要去GG阿」。
