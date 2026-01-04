「他最好小心點」活逮馬杜洛後...川普再嗆聲哥倫比亞總統 又點名古巴：無能昏庸的老男人統治

美國總統川普3日召開記者會，說明美軍拘捕委內瑞拉總統馬杜洛後的政策立場，並對哥倫比亞與古巴提出警告。（翻攝X／Donald J. Trump）

美軍突襲委內瑞拉並拘捕總統尼古拉斯・馬杜洛（Nicolás Maduro）與其妻子後，局勢持續升溫。美國總統川普昨（3日）親上火線召開記者會，首度對外說明行動立場，並強調在委內瑞拉完成「安全且審慎的過渡」前，美國將暫時接管當地政府運作。同時，川普也在發言中點名哥倫比亞與古巴，對區域局勢提出警告。

美國為何要暫時接管委內瑞拉？ 川普親自說明立場

綜合外媒報導，川普於佛州舉行的記者會中表示，美國此舉目的在於確保委內瑞拉能進行一場安全、有序的權力轉移。他指出，在過渡完成之前，美方將暫時承擔相關治理責任，但並未進一步說明具體時程與執行方式。

川普為何點名哥倫比亞？ 直指毒品問題構成威脅

在同場記者會上，川普也將話鋒轉向哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）。他指控哥倫比亞境內存在古柯鹼加工與製造設施，並聲稱相關毒品被運往美國，對美國社會安全造成影響。

川普強調，哥倫比亞政府必須正視此一問題，並警告相關行為可能引發美國進一步關注與行動。

古巴成為下一個焦點？ 川普批評其長期經濟困境

除了哥倫比亞，川普也公開批評古巴，形容其為一個「失敗的國家」，並將古巴數十年來的經濟問題歸因於政府高層的治理方式。他暗示，古巴議題未來可能成為美國政策討論的重要焦點之一。

川普表示，美國希望協助古巴人民改善生活處境，同時也關注那些被迫離開古巴、目前居住在美國的族群。

古巴角色引發關注？ 魯比歐指控其深度介入馬杜洛政權

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）則進一步點出古巴在委內瑞拉政局中的角色。他聲稱，負責保衛馬杜羅的警衛與情報體系，核心成員多來自古巴，並形容古巴目前處於高度混亂狀態。

盧比歐也重申對古巴共產政權的批評，直指該體制長期導致國家發展停滯，並將矛頭指向古巴總統卡內爾（Miguel Díaz-Canel），稱其是「無能、年老昏庸的男人」。

