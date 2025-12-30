他有感「今年很沒有跨年的感覺」網秒掀共鳴：都沒發現年底了

2026跨年將至，不少民眾已經安排好跨年活動，打算和親朋好友一起度過，不過也有網友坦言，覺得今年沒有跨年的氛圍，忍不住好奇其他網友的想法，引發網友熱議。

跨年對許多民眾來說意義重大，象徵告別過去一年，迎接新的一年，不過近來有網友也在論壇Threads發文「你們不覺得今年很沒有跨年的感覺嗎？」認為今年已經邁入尾聲，卻仍沒有跨年的氛圍，讓原PO忍不住好奇其他網友的想法。

貼文掀起不少網友共鳴「長大後，過什麼節日都沒感覺了」、「甚至沒有感覺已經年底了」、「對呀，重點學生放完元旦隔天就要去上學」、「出社會後，就沒有節日的感覺了」、「年紀慢慢大了，覺得什麼節都很無趣」、「每天都過到不知道是禮拜幾，甚至前天才發現已經年底，再過幾天就要跨年…」、「我已經很久沒有跨年了，日子過得好，比什麼跨年來到重要」、「都沒發現已經年底了」、「最近發生太多事情了，要不是有約有時候都忘了要跨年了」。

有網友則分析可能原因「因為下半年的假突然變超多，本來只有一個跨年，大家會很期待假期」、「因為不夠冷加上跨年完休一天又要上班」。

也有網友補充「我反而覺得越長大越沒有過年的感覺...就是除夕一群根本不熟的親戚尷尬的吃頓飯，沒了！但跨年還是有的」、「我是覺得過年沒有過年的感覺」、「其實每一年過年的感覺也越來越少了」、「其實我覺得耶誕節也沒有什麼過節氣氛，社群的大家在過去幾年都展示過頭了，已經失去那種儀式感」、「今年真的特別沒有感覺，聖誕節也是」。

撰稿:吳怡萱






