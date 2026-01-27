他有感「童年經典全消聲匿跡」網掀回憶殺：超懷念

隨著時代演進、科技進步，許多東西逐漸陸續被汰換，成為一代人獨特的回憶，有網友也表示，自己是1992年出生，很多童年的人事物現已消聲匿跡，掀起大票網友的回憶殺。

有網友在論壇Threads發文，透露自己是1992年出生，很多童年的人事物現已消聲匿跡，包括小學常用的磁碟片、健康操等，對此原PO也直言，和自己同世代的人一定很有感，忍不住好奇其他網友的經驗談。

貼文掀起大票網友的回憶「透明果凍，裡面有一顆顆彩色的圓點點（也是果凍），但現在都找不到了」、「乖乖以前會送小禮物」、「我小時候的健保卡是蓋章紀錄次數的」、「有密碼的日記本，史上最難按的按鈕」、「還有耳環貼紙！」、「袋裝冬瓜茶，現在很少看到了」、「必須要有貼紙簿！」、「合作社的玩具，黏黏手」

「電腦課會教怎麼做文字藝術師」、「把滑鼠的球球拿出來玩！」、「龜兔賽跑紅豆糕，現在真的買不到了，以前過年媽媽都會買一盒，然後要我們拿壓歲錢出來抽，一塊抽一次」、「紙娃娃」、「Ipod、快譯通」、「怎麼可以少了羊媽媽羊乳片？每次都會買好幾盒就為了裡面的小玩具」、「戰鬥陀螺」、「牙籤鳥」、「想到國小時去學校吃完午餐都要用漱口水，大家漱完都要吐到一個桶子裡」。

也有網友舉例電視節目、經典卡通「校園嬌娃，超懷念」、「阿貴，小學最愛看的卡通之一」、「每個星期六晚上先看我猜，看完我猜接麻辣鮮師。那時候的我猜真的是猜成語，那時候的麻辣鮮師真的是首播」、「超級星期天」、「麻辣鮮師，還有忍者哈特利，尼膩」。

撰稿：吳怡萱



