他有，但不多！監理站暖男「光頭張」爆紅...陳世凱親留言背書 釣出本尊：我真的還有髮渣唷

台中監理站人員張維軒因民眾在 Google 評論點名感謝，加上官方小編幽默回應，引發社群熱議，甚至釣出交通部長親自留言肯定。（台中市監理站）

一則看似平凡的 Google 評論，近日卻在社群平台掀起熱烈討論。台中監理站一名被民眾點名感謝的「光頭張先生」，其親切協助解答監理問題獲得五星好評，沒想到因監理站官方小編幽默回應意外爆紅，連交通部長陳世凱也親自留言「背書」，讓這位基層公務員一夕成為網友口中的暖心代表。

監理站Google評論為何爆紅？ 一段「光頭澄清文」引熱議

近日有民眾在台中監理站的 Google 評論中留下五星好評，感謝一名「光頭張先生」耐心解答各種疑問，協助她順利完成業務。這則評論原本只是單純表達感謝，卻因官方小編的回覆迅速在網路上擴散。

「張先生澄清表示，他的頭上還有幾根頭髮，肉眼雖不易識別，但嚴格上來說應該還稱不上“光頭”」台中監理站小編這段幽默回覆，詼諧語氣引來大量網友按讚、轉發，也讓「光頭張先生」瞬間成為關鍵字。

交通部長也出聲？ 陳世凱一句話再掀討論

這段互動持續延燒，有人將評論截圖分享到Threads，甚至釣出交通部長陳世凱親自留言「背書」：「他有，但不多。」而張先生本人稍早竟也現身留言區回應：「謝謝部長～ 但是我要跟部長澄清我真的還有一些髮渣唷！我以前也有留過長髮啦。」張先生頭貼也正是他滿頭不短的黑髮照片。

相關留言曝光後，不少網友直呼「太可愛了」「被讚揚卻被說是光頭，心情應該很複雜」「看來張先生不只服務好，人也很幽默」「以後請改成『不易識別髮量張先生』」。

「光頭張先生」是誰？ 本人親揭服務現場

被網友暱稱為「光頭張先生」的，正是40歲的台中監理站人員張維軒。據《ETtoday》報導，張維軒表示，自己主要負責站內行政業務，包括公文與檔案管理，但因站內鼓勵同仁培養多元專長，他也會不定期支援一樓服務台，每月約4到6天輪值。

回憶被點名表揚的那天，張維軒說，當時正值中午輪班，一名年輕女學生前來洽詢車輛過戶事宜，對流程顯得相當緊張。他主動將對方請到服務台，從文件準備、驗車流程到保險細節逐一說明，前後花了約10多分鐘協助對方釐清。

直到後來被小編告知 Google 評論內容，他才知道這段日常服務竟在網路上引發關注。

真的不是光頭？ 張維軒笑談「光頭的世界很舒服」

對於被冠上「光頭」稱號，張維軒本人並不介意，反而笑說自己確實還有頭髮，只是習慣每兩到三天就用電動刮鬍刀修剪。

他也分享，過去曾留過長捲髮，後來因耳朵手術被剃髮後，意外覺得清爽自在，「發現光頭其實很舒服，是另一個世界」，加上家族遺傳因素，髮量本來就越來越少，乾脆維持這個造型至今已3年。

從攝影師到公務員 爆紅後態度不變

張維軒曾做過商品攝影，也在考選部擔任臨時人員，後來報考公職，從新北搬到台中任職。他坦言，近期下樓服務時，確實感覺有民眾會多看他幾眼，但不論是否被認出，服務態度都不會改變。

張維軒直言，民眾會來問，就是不懂，他的工作就是把事情解釋到他們懂為止。

