他未領普發1萬...先損失300萬 慘中話術圈套！詐騙手法曝
普發現金自5日上午8時起開放登記，行政院指出，登記官網僅有「10000.gov.tw」，卻有詐騙集團利用民眾迫切領取心情，謊稱郵局、警方發現民眾遭到盜領，要求配合進行調查，騙取財產；對此內政部警政署分享4大詐騙話術及防詐撇步。
內政部警政署指出，近期民眾接到電話，一名自稱為「郵局」工作人員說出當事者姓名及身分證字號，指出遭不明人士盜領普發現金1萬元，將協助報案；隨即郵局人員轉接「警方」，一名自稱刑警嚴肅說道「案子涉及洗錢」，還聯繫檢察官加LINE聯繫。
該民眾加入檢察官LINE後，名為「陳彥章」傳訊息表示「我們查到您的帳戶被盜用，還有人用您的帳戶資金購買黃金。這些黃金很可能是用贓款買的」，稱需要鑑定黃金的來源、必須全力配合司法調查，隨即相約於隔日下午於民眾家樓下收取黃金。
未料當天傍晚，民眾向檢察官追問調查進度時，才發現對方LINE帳號已經消失，訊息也被刪除，電話也成空號，才驚覺約重25兩（約300萬元）黃金、半輩子積蓄就這樣被騙走。
內政部警政署指出，若民眾接聽電話出現以下話術，應小心詐騙：
假冒郵局人員，聲稱某人冒領普發現金，並協助轉接電話向假警察報案。
假警察謊稱案件涉及洗錢等刑案，再轉接給假檢察官調查。
假檢察官聲稱要調查帳戶中的黃金來源，要求將黃金交付予指定車手送交鑑定。
假檢警收取到黃金後失聯。
內政部警政署表示，普發現金發放措施應以「10000.gov.tw」唯一網站查詢，若出現未顯號來電不要接聽，接到檢察及警察人員來電告知身分遭冒用、涉及刑案也應立即掛斷電話；另外，不同公務機關無法轉接通話，若是重要事務通知會以書面為之。
內政部警政署強調，收到可疑電話，或有詐騙疑慮，請直接向165查證，普發現金防詐專區，可連結「165dashboard.tw」查詢。
