他本來想征服中國，結果被地圖帶歪，最後「走錯路征服了印度」

當人們搜尋「亞歷山大大帝」、「征服中國」、「征服印度」這些詞彙時，很難不被那段近乎神話、卻又充滿命運諷刺的歷史所震住。原本意圖跨越大陸、直指中國的亞歷山大大帝，在征服波斯後志在東方，但一張錯誤的地圖、一次偏離的航線，竟讓他走向截然不同的國度。這不只是一場軍事烏龍，而是一段足以改變世界格局的歷史岔路。

「從希臘到亞洲」亞歷山大大帝的崛起之路：

春秋戰國時期，中國諸侯割據、戰事不斷，而在遙遠的歐洲，一位年輕的王子正在改寫世界地圖：亞歷山大大帝。

出生於馬其頓的他，自幼師從亞里斯多德，深受《荷馬史詩》影響，心中埋著英雄與征服的火種。在 喀羅尼亞戰役（西元前338年）中，只有18歲的亞歷山大率軍擊潰底比斯的精銳部隊，一戰成名。但成功並未為他帶來安穩，反而讓他成為馬其頓王室內部鬥爭的威脅。最終，他被迫流亡，在失去故土的日子裡，他終於明白：若不成為王者，將永無實現理想的機會。

兩年後，他帶著力量回歸，掃除政敵，登上王位，並成功帶領馬其頓成為地中海世界最強軍事力量之一。

目標波斯：僅靠「30天補給」的生死征戰

即便奪得王位，亞歷山大仍不滿足。他的目光落在超級強權-波斯。當時馬其頓國庫空虛，只能支撐30天遠征補給，這意味著：「不是速勝，就是全國陪葬。」在這樣的壓力下，亞歷山大仍毅然率領5萬大軍出征。他成功利用希臘與波斯間的歷史仇恨煽動士氣，並在伊蘇斯之戰、高加米拉之戰 中徹底擊敗波斯帝國。波斯的淪陷，讓他真正站上世界舞台的頂端。

亞歷山大掃除政敵，登上王位，並成功帶領馬其頓成為地中海世界最強軍事力量之一。（圖／翻攝自百度百科）

瞄準中國：東方大陸成為他的下一個夢想

征服波斯後，亞歷山大的野心更是擴張。他把目光投向更遠的東方：中國。但這是一段距離遙遠又陌生的土地，跨海遠行的計畫更加艱鉅，因此他下令嚴格勘查地圖，並謹慎規畫路線。然而，就在準備踏上東征之路時，一場命運般的錯誤發生了。

地圖錯誤：亞歷山大誤闖印度的歷史烏龍

在古代世界，地理知識並不精準，而一次地圖的誤標，竟讓他整支大軍偏離航線。本以為正朝「中國方向」前進的亞歷山大，卻一路南偏，最終來到陌生而炎熱的印度河流域。

當亞歷山大的鐵騎踏入印度，當地幾乎毫無準備。印度國王波拉斯親自帶軍迎戰，但仍不敵馬其頓軍的強悍訓練與戰術。戰敗後，波拉斯並未被處死。相反地，亞歷山大展現了罕見的胸襟：「你是國王，那就繼續以國王的身份統治吧。」他留下波拉斯治理印度，也為後世留下「大帝的寬容」這一傳說。

亞歷山大誤闖攻入印度河流域。（圖／翻攝自維基百科）

他真的沒發現自己走錯了嗎？

後人好奇：既然想征服中國，他怎麼會沒有察覺印度不是中國？歷史文獻難以給出確切答案，但有幾種可能：

1.古代地理知識有限，他可能真的認為自己仍在東進。

2.征服波斯連戰連捷，他已無急迫動機再往更遠的東方推進。

3.印度的地形、文化與他想像中的「東方世界」可能沒有太大衝突。

無論如何，亞歷山大在印度停下腳步，開始著手治理新征服的大地，試圖融合波斯、印度與馬其頓等多民族，打造更宏大的帝國。然而，命運沒能給他更多時間。

33歲英年早逝：帝國從頂峰瞬間四分五裂

就在他準備整軍再起時，亞歷山大突然在33歲病逝。失去精神領袖的帝國如巨石崩裂，部將各據一方，內鬥不止。那個曾橫跨歐亞的大帝國，最終也逃不過分裂的宿命。

然而，這段因地圖錯誤而從征服中國轉向征服印度的傳奇歷程，卻永遠地改變了世界歷史的進程，促進了希臘文化與南亞文化的交流與激盪，留下了無數後人追憶的史詩篇章。

