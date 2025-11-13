「他本可以成就非凡」：Netflix新劇集如何喚起對美國悲劇總統加菲爾德的回憶
19世紀末，美國總統詹姆斯·加菲爾德（James Garfield）承諾推動進步與改革。但在就職僅四個月後，他遭槍擊身亡。Netflix全新連續劇《雷殛元首》（Death by Lightning）探討了他的生平與遺產。
1880年，美國正處於十字路口。曾經被奴役的人是否終能享有完整的公民權？根深蒂固的分贓制度將聯邦政府職位分配給黨內忠誠者，而非最合資格的候選人，這是否能夠改革？在6月的共和黨全國代表大會上，加菲爾德針對這些問題發表演說，懇請國家兌現對所有人的承諾。聽到他雄辯的演講，數百名代表起立歡呼，隨即要求這位來自俄亥俄州的國會議員成為他們的參選人。
加菲爾德曾試圖拒絕黨內提名。他堅稱自己無意成為總統。但對加菲爾德的支持浪潮——這位如同亞伯拉罕·林肯（Abraham Lincoln）般從貧困中崛起，並在南北戰爭中以聯邦軍指揮官身份立下功勳的人——勢不可擋。他最終在1880年11月當選美國第20任總統。
接下來發生的事，是美國總統史冊上最悲慘的篇章之一：在就職僅四個月後，加菲爾德遭槍擊，最終死於敗血症。作家坎迪斯·米拉德（Candice Millard）在暢銷作品《共和國的命運：一段有關瘋狂、醫療與總統遇害的故事》（Destiny of the Republic: A Tale of Madness, Medicine, and the Murder of a President）中，精準地重現了這段歷史。這本屢獲殊榮的書籍，成為2016年美國公共廣播電視網（PBS）播出的兩集紀錄片《總統遇害》（The Murder of a President）的基礎。
直面美國歷史上一大「如果」
如今，Netflix推出一部雄心勃勃、製作華麗的米拉德作品改編的劇集。《雷殛元首》是一部四集劇情片，麥可·馬科夫斯基（Michael Makowsky）編劇，邁克爾·珊農（Michael Shannon；麥可·夏儂，米高·沙朗）飾演加菲爾德，馬修·麥克費登（Matthew Macfadyen；馬修·麥費狄恩）則飾演槍擊他的查爾斯·吉托（Charles Guiteau）。
觀眾能從劇集中獲得甚麼啟示？米拉德告訴BBC：「我希望這能提醒大家，改變歷史進程並不需要一場大事件。在這個案例中，一個人的瘋狂，加上另一個人的無知與微不足道的野心，摧毀了整個國家。」
在槍擊加菲爾德之前很久，吉托就已顯露精神不穩定的跡象，但在當時精神病學仍處於初級階段，他既未接受治療，也未被收容。
自信滿滿、堅持監督總統治療的威爾弗雷德·布利斯醫生（Dr Wilfred Bliss），則對最新的傷口消毒方法嗤之以鼻，使用未消毒的器械，甚至用自己的手指探查加菲爾德脊椎附近的傷口。總統的死，責任無疑在布利斯身上，米拉德在書中以令人痛心的細節揭示了這一切。
編劇馬科夫斯基在「買一送一」的特價書桌上挑選了米拉德的《共和國的命運》，帶回家後一口氣讀完。他立刻構想出一部電視劇。
他告訴BBC：「我打電話給作者，一開始她拒絕了。我必須說服她信任我，把這個項目交給我。」
馬科夫斯基能道出自己過往改編真實事件的經驗。他為HBO撰寫的犯罪電影《壞教育》（Bad Education；《不良教育》），講述紐約羅斯林鎮（Roslyn, New York）一名貪腐的學區總監法蘭克·塔索尼（Frank Tassone）的故事，並在2019年獲得艾美獎。
講述加菲爾德的故事意味著直面一個長存歷史上的「如果」：如果這位前途光明的總統未遭暗殺，他能成就甚麼？馬科夫斯基說：「他本可以成為我們最傑出的總統之一。他擁有非凡的智慧。他如今被貶為默默無聞的腳註，實在是一種悲劇。」
馬科夫斯基的關鍵任務，是從米拉德對暗殺歷史的詳盡探究中篩選內容，並構建一個能吸引電視觀眾的敘事：《共和國的命運》涵蓋共和黨內部派系之爭、英國外科醫生約瑟夫·李斯特（Joseph Lister）推崇的傷口消毒法，以及亞歷山大·格拉漢姆·貝爾（Alexander Graham Bell）發明的初代金屬探測器，後來被用來尋找加菲爾德體內的子彈。
馬科夫斯基選擇聚焦於吉托與加菲爾德截然不同的人生軌跡。他說：「兩個人都極度渴望被世人認識。一個人將自己推向國家最高職位，另一個人追求偉大卻始終未能實現。」
殺手的動機
相比之下，吉托先後在律師、記者和福音派傳道者的角色上失敗。他甚至在加入的自由戀愛公社中碰壁。正如米拉德所述，沒有任何女性願意與他同床。然而，他始終相信上帝為他安排了偉大的使命。
加菲爾德在意外獲得提名後，吉托對他產生了執念，並於1880年夏天前往紐約，決心在大選中扮演關鍵角色，確保其勝利。吉托不斷騷擾加菲爾德紐約競選辦公室的工作人員，直到獲准發表一場冗長的演講，為候選人背書。
加菲爾德公開反對分贓制度，即將高薪職位分配給支持者，但吉托卻極力擁護該制度。他認為，作為回報，加菲爾德在成為總統後，應給他一個重要職位，首選是駐法國大使。
這名妄想者前往華盛頓，與大批堅持索取職位的人一樣，每天現身白宮。吉托甚至曾在總統辦公室與偶像面對面，並遞交一份自己的競選演講副本，上面潦草寫著「巴黎領事職位」，並用一條線將這些字連接到自己的名字。
同時，加菲爾德把雄心勃勃的總統議程展開，包括升級美國海軍、擴展與拉丁美洲的貿易，以及倡導民權。他任命曾為奴隸的社會改革者弗雷德里克·道格拉斯（Frederick Douglass）為哥倫比亞特區契約登記官，成為首位擔任重要聯邦職位的非裔美國人。
與此同時，加菲爾德還必須對抗羅斯科·康克林（Roscoe Conkling）——來自紐約的共和黨聯邦參議員。他憑藉對紐約港豐厚關稅收入的間接控制，有爭議地成為全國最有權勢的政治人物。
康克林不喜歡加菲爾德的進步理念，也反對他對分贓制度的抵制。他早在加菲爾德競選時，就強行安排自己的盟友切斯特·A·亞瑟（Chester A Arthur）謀求副總統一職。如今，康克林試圖阻撓加菲爾德的內閣人選。
吉托古怪的舉止和反覆無常的情緒爆發讓他被禁止進入白宮後，他開始頻繁現身國務卿詹姆斯·布萊恩（James Blaine）的辦公室。有一天，他直接向布萊恩懇求，卻被明確告知，他永遠不會在加菲爾德政府中獲得職位。
在身無分文、前途渺茫之際，吉托退回他破舊的寄宿公寓。躺在床上時，他獲得了後來稱之為「神聖啟示」的念頭：加菲爾德並非「真正的」共和黨人，與他的副總統不同。在妄想狀態下，吉托斷定自己必須殺死加菲爾德，讓亞瑟成為國家領袖。
不幸的是，總統並非難以成為目標。他總是在毫無保護下四處踱步，即便約翰·威爾克斯·布斯（John Wilkes Booth）在僅僅16年前刺殺了總統林肯。加菲爾德在信中寫道：「暗殺就像雷電致命一樣無法防範，最好不要為其中任何一種擔憂。」
在跟蹤加菲爾德幾天後，吉托於1881年7月2日在華盛頓巴爾的摩與波托馬克火車站（Baltimore and Potomac Railroad Station）向他開槍。
加菲爾德被「雷殛致命」一說令馬科夫斯基印象深刻，他將其選為劇集標題。他與導演馬特·羅斯（Matt Ross；麥特·羅斯、莫·羅斯）合作挑選演員，並慶幸能邀請邁克爾·珊農飾演加菲爾德，以及剛在《繼承之戰》（Succession，《傳媒家族繼承人》）中飾演倒霉陰謀家湯姆·萬姆斯甘斯（Tom Wambsgans）的馬修·麥克費登出演吉托。
馬科夫斯基說：「在選角方面，我們超越了自身的實力。」作者米拉德在匈牙利探班後也表示認同：「珊農在捕捉加菲爾德的才華與尊嚴方面表現驚人，尤其是他的善良，這是我非常在意的特質。」
她補充說：「至於麥克費登，我在許多角色中看過並欣賞他，他完全化身為查爾斯·吉托，展現出他的怪異、妄想與令人心碎的瘋狂。」
馬科夫斯基的劇本部分緊貼歷史，部分則採取藝術加工。吉托與總統在白宮的一次會面，現實中可能只是簡短而正式，但在馬科夫斯基的重新構想中，這名瘋狂男子有機會向加菲爾德傾訴近乎絕望的渴求。
麥克費登奉上了震撼的表演：「我是你的最佳人選。」他顫抖著聲音，眼神飽含情感地說：「幫我像你一樣成功。打開這扇門⋯⋯我求你。告訴我，我如何能像你一樣偉大。」
儘管他犯下了可怕的罪行，並於1882年6月30日被絞死，馬科夫斯基希望觀眾能對吉托產生某種同情。
這位編劇說：「要將他一筆勾銷很容易，但他在世界上遭遇的極端疏離感、持續的拒絕，顯然深深傷害了他，而當時沒有任何機制能幫助他。最終，國家為此付出了代價。」
加菲爾德的政治遺產
在布利斯醫生災難性的照護下，可憐的加菲爾德飽受疼痛、發燒與持續不適的折磨。隨著死亡逼近，他開始思索未來會帶來甚麼。正如米拉德所述，他曾問一位朋友：「你認為我的名字會在歷史上佔有一席之地嗎？」
加菲爾德確實帶來了改變。他在49歲時遭遇暗殺，舉國悲痛，而這促使公務員制度改革呼聲高漲。公眾認識到，儘管吉托的憤怒源於妄想，但起點卻是他被拒絕授予一個自認應得的職位。而如今成為總統、哀悼這位能幹且受人喜愛的前任的亞瑟，則放棄了讓他上位的腐敗分贓制度。當國會於1883年通過《彭德爾頓法案》（Pendleton Act），建立聯邦政府任用的功績制標準時，亞瑟簽署使其成為法律。
傳記作家，《加菲爾德總統：從激進派到團結者》作者CW·古迪爾（CW Goodyear）寫道：「這開啟了聯邦官僚體系的專業化，確保美國人與政府的互動不再受個人政治影響。這給其後幾代帶來的成果不可估量。」
其他人也在看
韓國瑜嗆賴清德「生病」 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨向立法院長韓國瑜喊話，盼聲援民進黨立委沈伯洋，韓國瑜今（12）日反擊，明顯看出「真的是自己生病，讓別人吃藥」。對此，民進黨發言人吳崢表示遺憾，韓國瑜身為立法院長，...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
不聲援沈伯洋？韓國瑜「桌子說」談台灣安全 卓榮泰妙喻2盤菜回嗆
即時中心／潘柏廷報導總統賴清德點名立法院長韓國瑜，應率跨黨派立委聲援被中國揚言全球通緝的綠委沈伯洋，豈料，韓國瑜今（12）日下午指稱台灣安全如桌子是4隻腳，反咬賴清德與民進黨打斷3隻，更要賴清德以民進黨主席身分宣布立刻凍結或廢除台獨綱領。對此，行政院長卓榮泰下午前往視察蘇澳溪分洪工程時則妙喻，桌上還有國民黨主席鄭麗文祭拜共諜吳石、沈伯洋2盤菜，「難道這兩盤菜，韓院長都要沉默容忍、吞下去？」。民視 ・ 16 小時前
沈伯洋事件 韓國瑜：總統生病讓別人吃藥
[NOWnews今日新聞]重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，總統賴清德11日受訪時表示，中國對台灣並沒有管轄權，何況沈伯洋是在捍衛國家主權，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
鄭麗文祭拜共諜報 連勝文：我沒辦法
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文日前出席統派團體辦的「五〇年代白色恐怖受難者追思秋祭慰靈大會」，但紀念名單中，包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的共諜將官吳石，引發黨內反彈。對此，前國...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
台北市長穩了！曹興誠向賴清德力薦沈伯洋：他各方面輾壓蔣萬安
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導在今年的立委罷免案全力投入的聯電榮譽董事長曹興誠今(11/12)表示，民進黨不分區立委沈伯洋近日遭中共通緝與恐嚇，若兼任民...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
普發一萬新竹市加碼5000元！全台地方政府加碼進度一次看【不斷更新】
普發1萬元最快11月11日晚上6點入帳！普發一萬共有5類：登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放、特定對象直接入帳。地方縣市也傳出呼籲普發現金的聲浪，新竹市代理市長邱臣遠率先表示，向新竹市民發放5000元消費金。台北市議會民進黨團也提案向台北市民普發2.1萬元，引發討論。究竟各地方政府會不會跟進普發現金？Yahoo新聞編輯室整理全台22縣市普發進度，帶你一次了解！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 個月前
中國戰狼外交官曬航艦照片 威脅日本別管台海 不只海空軍力 「火箭軍」如解放軍皇冠上的明珠 CNN獨家揭露大量飛彈基地 「關島殺手」恫嚇美印太戰略｜全球聊天室｜#鏡新聞
日本首相高市早苗日前在眾議院備詢，提及鄰國若受到軍艦武力攻擊，對日可能構成「存立危機事態」，屆時不排除觸發「集體自衛權」。這番言論再次惹怒中方，中國駐大阪總領事薛劍發文秀出解放軍3艘航空母艦示威。 中共的遠程軍力投射不只展現在海上，「火箭軍」也是重點發展項目。CNN透過衛星影像揭露，中國有約99座飛彈相關設施，且規模還在擴大當中。而智庫統計解放軍人力和飛彈部署，也發現中國的戰略布局已經發生變化…… 面對極化政治、武力威逼，台灣前總統蔡英文也走出國門，爭取歐洲盟友支持，共同對抗挑戰。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
網傳駐日代表申請「中華民國」更名「台灣」遭日本重罰 官方回應了
近期社群平台瘋傳一則訊息，宣稱台灣駐日代表將原「中華民國」申請更名為「台灣」，因此遭日本裁罰，必須繳納7000萬日圓（約新台幣2100萬元），貼文並指稱「這樣的大事國內媒體竟然不敢報導」。然而，經事實查核中心調查，實際情況是，駐日館舍為保障國家財產權，辦理館產由個人名義移轉至法人名義的登記，與國名變更或日本裁罰無關。對於網傳消息，台灣日本關係協會秘書長張仁久......風傳媒 ・ 1 天前
韓國瑜回賴清德「自己生病要別人吃藥」 民進黨轟比喻不當：沒風骨和肩膀
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨立委沈伯洋遭重慶公安局立案偵辦，總統賴清德日前呼籲立法院長韓國瑜，率在野委員共同聲援沈，不過韓國瑜今（12）日...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
賴清德喊話韓國瑜聲援沈伯洋遭藍白批情勒！黃暐瀚：立委被通緝應如2005年不分黨派聲援
中共指控民進黨立委沈伯洋涉分裂國家罪，總統賴清德喊話韓國瑜聲援遭藍白批「三軍統帥毫無擔當」。黃暐瀚分析，賴清德是以幹事長經驗期待院長保護委員，並指出2005年朝野都反對反分裂國家法，台灣立場應一致。風向台灣 ・ 17 小時前
中共嗆全球抓捕沈伯洋 賴清德喊話韓國瑜：站出來維護國會尊嚴
中國日前以涉犯分裂國家罪為由對民進黨立委沈伯洋立案偵辦，官媒央視更進一步發布起底影片，並揚言展開全球抓捕及跨境司法合作。對此，總統賴清德今（11）日表示，中國對台灣並沒有管轄權，更何況沈伯洋是在捍衛國家主權、維護台灣民主自由的憲政體制，非常期待立法院長韓國瑜夠率領跨黨派委員聲援沈伯洋，「否則的話，今天的民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
觀察／拜共諜、喊話見習近平與高市早苗爭議連發 藍營不滿鄭麗文「主旋律都在兩岸」
[FTNN新聞網]文／孫偉倫國民黨主席鄭麗文上任後一週就因為參加馬場町白色恐怖受難者秋祭儀式，追思對象包括從事間諜情蒐而導致國民政府戰敗中共，又造成嚴重...FTNN新聞網 ・ 1 天前
裝甲車救災壓毀2民車 卓榮泰：我跟顧立雄1人賠1台
宜蘭蘇澳鎮昨晚（11日）豪雨成災，軍方出動AAV7兩棲突擊車涉水救援時，不慎壓毀兩輛民眾車輛。行政院長卓榮泰今（12日）南下勘災時，被鎮長李明哲當面提及此事，他笑著回應，「壓壞的兩部車子不用擔心，我跟顧部長一人賠一台！」一句幽默的玩笑話，讓現場滿是泥濘與疲憊的氣氛瞬間緩和。中時新聞網 ・ 12 小時前
民進黨批韓國瑜對沈伯洋補一刀 吳崢：看不見立法院長應有肩膀風骨
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導 立法院長韓國瑜今（12）日就立委沈伯洋遭中國「立案偵辦」一事回應總統賴清德，稱總統做法是「自己生病讓別人吃藥」；對此，民進黨發言人吳崢表示，遺憾韓國瑜身為國會龍頭，對自家立委遭威權國家跨國鎮壓「遲遲不吭聲」，直到賴總統提醒卻又藉機「指桑罵槐」，更誤解了台灣民主與憲政精神。 吳崢痛批：「韓國瑜院長指責賴總統未維護中華民...匯流新聞網 ・ 16 小時前
高市早苗不撤 「臺灣有事」發言 日經新聞：恐對日本不利
日本首相高市早苗說，「臺灣有事」可能讓日本陷入存亡危機，日本可依法行使自衛權，被大陸解讀為向臺灣釋放軍援訊號。大陸駐大阪總領事薛劍，在社群威脅要「斬首」高市，更讓事情演變成中日外交大戰。日本經濟新聞分析認為，高市對臺政策不再「戰略模糊」，可能會讓日本陷入不利的位置。TVBS新聞網 ・ 1 天前
委內瑞拉大規模動員軍事力量 美最大軍艦抵拉丁美洲緝毒
委內瑞拉表示，為了因應美國在加勒比海集結軍艦和軍隊，委內瑞拉正在發動大規模軍事力量。在此同時，美國「福特號」航艦打擊群，已經抵達拉丁美洲地區緝毒。（戚海倫報導） 美國有線電視新聞網CNN報導，委中廣新聞網 ・ 1 天前
高市：台灣有事.日本出兵 中駐日官發「斬首文」
日本自衛隊因歷史因素，在主動行使武力上有諸多限制。2015年，前首相安倍晉三擴大解釋自衛權，放寬使用武力條件，其中一項為「存亡危機事態」；該法定義如果同盟國或友好國受到攻擊，且狀況危及日本國土、國民，則自衛隊可行使武力以達到防衛作用。而日相高市早苗在答詢時，表示台灣有事構成存亡危機事態。中共駐大阪總領事薛劍對此發文，暗示要將高市早苗斬首，引發日本政府不滿，對北京當局發出強烈譴責。TVBS新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文「追思共諜」恐影響2026選戰？趙少康：要以台灣為重
國民黨新任黨主席鄭麗文8日出席白色恐怖祭悼活動，但該活動紀念對象包括中國共諜將官吳石，引起爭議，黨內也憂心會影響2026選戰。對此，國民黨戰鬥藍發起人趙少康今（11）日表示，鄭麗文說邀請單位沒有說，「她既然這樣講，我們就相信她」，但到底選區是在台灣，要訴求的是台灣選民支持，一切都以台灣選民利益為重。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
拖到紅色警戒才停班課！花蓮縣府「慢半拍」被罵爆 竟再甩鍋中央
鳳凰颱風來勢洶洶，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨（10）日上午7時達到紅色警戒，但花蓮縣府卻拖到快8時才宣布停班停課，大批民眾湧入縣政府臉書開罵。沒想到，縣府竟再次甩鍋給中央！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蕭美琴歐洲議會演說！綠議員曝「這細節」：保密到家
【論壇中心／綜合報導】副總統蕭美琴應邀進入歐洲議會，出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會並發表演說，總統賴清德表示，台灣自信走向國際，也要傳達訊息給國際社會「台灣是良善力量」，能對國際社會有所貢獻，也有助於全球的和平穩定，而駐歐盟大使謝志偉也在臉書曝光當時到機場接機影片，並表示「圓滿的接機，是達成任務的開始。飛機準時起飛，無失誤。飛機準時抵達，無失誤」。民進黨新北市議員卓冠廷今日在《頭家來開講》節目中指出，這件事情第一個成功的關鍵是「保密」，當時外館得知這個訊息之後，先跟外交部長林佳龍報告，而林佳龍再與總統賴清德報告，除了第一線少數在執行的同仁，府院黨幾乎沒有人知道，連副總統蕭美琴都不知情，整件事情保密到家，卓冠廷表示，保密這件事之所以重要，就是因為中國可能無所不用其極的想要阻撓，據了解，副總統蕭美琴直到歐洲方面「全開綠燈」後才得知這件事，最後賴總統才在會議中拍板，請副總統蕭美琴親自出席。除了副總統蕭美琴出席IPAC峰會之外，前總統蔡英文也出訪德國，並出席「柏林自由會議」發表演說，對於蔡英文、蕭美琴同一週相繼訪歐，曾任歐洲議會友台小組主席的前歐洲議會議員包瑞翰表示，這在過去是不可想像的，顯示台歐關係正顯著升溫。原文出處：頭家講(影)／蕭美琴歐洲議會演說！綠議員曝「這細節」：保密到家 更多民視新聞報導高雄颱風假有望？鳳凰路徑南修「估登陸高屏」 陳其邁親自回應了自我感覺良好？白營民調曝「黃國昌能選贏蘇巧慧」 趙少康證實了連眾多中配都受不了檢舉！錢麗涉煽動武統 政府要審查她居留資格了民視影音 ・ 1 天前