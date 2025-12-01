他查教召結果驚「跟別人不一樣」 後備指揮部解釋了

115年度召集查詢系統今（1）日正式開放，不少民眾急忙查詢明年是否需要參加教召，一名網友發現查詢結果跟其他人不同，上頭雖然稱115年無需教育召集訓練，但又寫「納編戰時動員召集對象」，讓他PO出截圖詢問到底怎麼回事；後備指揮部解釋，若下達「戰時動員召集」時，這名網友可能是戰爭爆發生時第一波徵召對象，其他顯示「查無資料」的民眾則是順位較後面，因此沒有顯示出來。

2026年教育召集查詢正式開放，後備軍人今天起都能在後備指揮部官網進行查詢，一大早就有民眾在PTT八卦板發文，號召大家一同「開獎」，確認明年到底需不需要教召，讓不少網友開玩笑說，提早查詢的其實是自己上去報名。

不過一名網友發現，多數沒被抽中教召的民眾，查詢結果都顯示「查無資料」，但他的結果卻是「臺端115年平時無需教育召集訓練，僅納編戰時動員召集對象」，讓他傻眼驚呼「這是三X？2027我要先上戰場嗎？有沒有人知道？」

網友看完後笑說「恭喜你被加入名單」、「說了是報名表，怎麼還有人自投羅網」、「恭喜觸發隱藏副本」、「感覺是除役跟未除役的區別」，也有人猜測「就是明年不用教召，但是真的打仗的話第一輪就找你」。

《中時新聞網》實際詢問後備指揮部，服務人員解釋，這代表該名網友115年度不需要參加教召，但若發動「戰時動員召集」時，就有可能第一波被召集，至於其他顯示查無資料的網友，則代表被召集的順位較後面，才沒有特別寫出來。

