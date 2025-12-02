他查教召見「納編戰時動員」：要上戰場？後指部回應了

生活中心／李明融報導

國軍系統昨天（1日）起開放115年度「教育召集」（教召）查詢，民眾可透過網路系統查詢明年是否列入召訓名單，陸續有人查詢自己是否被列入名單，一名網友在PTT發文表示查到的結果為「無須教育召集訓練，僅納編暫時動員召集對象」，他好奇發問是什麼意思？貼文引發熱議，對此，後指部人員解釋了。

原PO表示，自己換了3個瀏覽器結果都一樣。（圖／翻攝自PTT）

後備指揮部回應，明年不會被叫去受訓，但如果政府啟動「戰時動員」，他可能會在第一波被召集。（圖／民視資料照）

一名網友在PTT發文，發現自己查詢到的結果與其他人不同，其他人都是顯示「查無資料」，而他的結果則是「平時無需教育召集訓練，僅納編戰時動員召集對象」，他好奇這樣的結果代表什麼意思，原PO接著表示他用了3個不同的瀏覽器查詢，都顯示一樣的結果，讓他相當焦慮「納編戰時動員召集對象，這是X小？2027我要先上戰場嗎？有沒有人知道？」。貼文一出，不少網友在底下留言回應「恭喜你，戰爭台海第一線有你真好」、「戰時動員會找您的，請放心」、「這下好了，國防部知道你想參加了」、「恭喜觸發隱藏副本」、「原來這才是自願報名表」、「下次就輪到你了」。

教召查詢多年以來有都市傳說，就是「每年都查，從沒被召」。（圖／民視資料照）

對此，根據《中時新聞網》報導，後備指揮部回應，根據這名網友的搜尋結果，代表明年不會被叫去受訓，但如果政府啟動「戰時動員」，他可能會在第一波被召集，另外，如果系統顯示「查無資料」並非不會被徵召，只是順位較靠後，系統不會顯示。事實上，查詢教召每年都會掀起討論，甚至出現都市傳說「查詢等於報名」，導致部分後備軍人選擇不登入系統，寧願等寄來的召集令，對此，也有人證實「每年都查，從沒被召」，認為這樣的傳說並非屬實。

