他欠債被打後腦撞地成植物人 全家怒告施暴債主獲賠1538萬元

王男討債動手將對方打成植物人，法院判決要賠1538萬元。示意圖

高雄王姓男子前年因債務糾紛徒手對欠債的吳姓男子施暴，導致吳男頭部重創、顱內出血，最後陷入昏迷、失語狀態慘成植物人。法院審理認為，王男不僅行為兇殘，更在假釋後半年內再犯，具特別惡性，依傷害致重傷罪累犯判他有期徒刑5年，民事部分另需賠償吳男一家四口合計1538萬元。可上訴。

判決指出，前年9月1日凌晨，王男與50多歲的吳男在高雄市區一處巷弄內因債務問題爆發激烈口角，王男憤而動手，吳男因遭受突如其來的重擊當場倒下，後腦直接撞擊地面。

不料王男見他倒下並未停手，反而拿起拖鞋猛搧吳男臉頰，再用力踩踏他的胸部、腹部及下體，導致吳男全身多處挫傷、擦傷，以及最嚴重的創傷性蜘蛛網膜下、硬腦膜下及顱內出血。

事後王男將昏迷不醒的吳男拖回屋內休息，直到近凌晨3點，吳男開始出現嘔吐等惡化症狀，王男才將他送往醫院就醫。經醫師診斷，吳男因急性外傷性顱內出血，已呈現長期昏迷併失語狀態成為植物人。

法院審理時，王男坦承徒手毆打吳男致重傷，法官發現，他早在案發前幾個月才因另案傷害罪執行完畢，時隔約半年又再犯下本案，為累犯，惡性重大，因此加重判刑5年。

民事部分，吳男的母親及3名子女另提告求償，法院審理後認定吳男正值壯年且有穩定工作，卻因王男施暴而陷入口不能言、肢體難以行動的植物人狀態，每天僅能以奶水餵食度日，且恐就此度過餘生，心中苦痛難以言喻，家人也因此必須中斷工作輪流返家照顧，因此判決王男需賠償吳男一家四口各30萬至1338萬元不等，合計1538萬元。



