他欲領亡父15萬存款辦後事 心痛遭行員拒絕：要證明「我爸是我爸」

一名男子在社群發文指出，父親2日離世，不過其名下留有人民幣15萬元（約新台幣68萬元）存款，前往銀行提領做為喪葬用途，卻遭行員要求證明「我爸是我爸」無法辦理，心痛自身家庭條件不佳，父親遺體卻被迫放置殯儀館。

根據《香港01》報導，中國江西省九江市彭澤縣一名伍姓男子發布影片控訴，父親於2日離世，留下約人民幣15萬元存款（約新台幣68萬元），稱帶著戶口名簿、父親火化證等文件前往彭澤農商銀行棉船支行取款，卻遭行員告知無法辦理，要求其證明「我爸是我爸」，否則需提供繼承權公證書。

伍男表示，自己家庭條件不好，父親遺體仍停留在殯儀館，非常需要這筆費用才能辦理喪葬事宜，不過影片曝光，網友見影片中行員未著制服，質疑銀行作業外包；不過根據《中國人民銀行關於執行儲蓄管理條例若干規定》第40條，存款人死亡後，合法繼承人為證明自己的身份和有權提取該項存款，應向儲蓄機構所在地的公證處申請辦理繼承權證明書，儲蓄機構才可辦理過戶或支付手續。

此外，中國國家金融監管總局與中國人民銀行聯合發布新規，指出自2024年6月1日起，人民幣5萬元（約新台幣22萬元）以內（不含未結利息）存款繼承可免公證，反之則必須證明。



